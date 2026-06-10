Comerciante denunció extorsión de banda "Los Fantasmas": Atacaron su casa a disparos

Un comerciante del emblemático Barrio Meiggs, en la comuna de Estación Central, denunció ser víctima de una violenta extorsión por parte de una organización criminal que se identifica como "Los Fantasmas".

El asedio comenzó la noche del martes, cuando sujetos dispararon contra la reja de acceso de la vivienda de la víctima, ubicada en calle San Alfonso. Tras el ataque, el locatario encontró una carta acompañada de una bala, en la que se le exigía el pago de 10 millones de pesos bajo el concepto de "derecho a piso".

"Me hicieron preguntas y ahora tengo que ir a Fiscalía a pedir una medida de protección para mí y mi familia, porque ahora me llegaron mensajes extorsivos diciendo que conocían a todos. A todos mis familiares, mencionaron a mis hermanos, a mi mamá, a mi señora", relató el afectado.

Respecto a la solicitud de los extorsionadores, explicó que le están solicitando "10 millones de pesos para que esto quede ahí y para que proteja a mi familia. Me dijeron: 'tienes una bonita familia. Así que si no, se va a ir muriendo uno por uno'".

Asimismo, puntualizó que el motivo de la solicitud es para que la banda delictual "me deje de molestar, pero yo no cuento con ese dinero".

"Ellos firmaron como 'Los Fantasmas'. Me mandaron videos mostrándome una pistola y municiones de bala. Me dijeron que si no me alineaba con ellos, me iban a caer todos los balazos en la cabeza", denunció.

El caso ya está en manos de la Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía, mientras la víctima solicita medidas de protección urgentes ante el flujo constante de amenazas que continúa recibiendo.