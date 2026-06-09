Sujeto armado provocó balacera frente a cuartel PDI de La Serena: Peatón recibió disparo

Un sujeto armado irrumpió este martes en las afueras del cuartel de la PDI de La Serena (Región de Coquimbo), ubicado en la esquina de calle Amunátegui con Larraín Alcalde, y provocó una balacera que terminó con un peatón herido.

El hecho ocurrió en horas de esta mañana frente al hospital de la ciudad y en las cercanías de la Universidad de La Serena donde, por causas que se investigan, el hombre realizó un disparo frente al recinto policial, lo que obligó la intervención de los detectives que se encontraban al interior.

Los oficiales ordenaron al individuo que desistiera de su actuar pero, al no acatar la instrucción, hicieron uso de sus armas de servicio para reducirlo. Tras recibir un disparo en la pierna, fue trasladado hasta el mencionado recinto asistencial.

Posteriormente, el Servicio de Salud de Coquimbo informó que un transeúnte, ajeno a los hechos, fue alcanzado por un disparo e ingresado al mismo hospital para ser asistido.

Desde el recinto médico precisaron que ambas personas se encuentran fuera de riesgo vital, mientras que el Ministerio Público instruyó los primeros peritajes para establecer la dinámica de los hechos.