Sujetos balearon a mujer y a locatario que intentó defenderla en Maipú

Un grupo de ocho sujetos abrió fuego al interior de un lugar comercial, hiriendo a una mujer y al dueño del negocio, ubicado en la comuna de Maipú.

"Esto se genera a raíz de que una mujer de nacionalidad venezolana al parecer venía huyendo de otras ocho personas, de nacionalidad ecuatoriana, por una rencilla anterior, y entró al local comercial para refugiarse de una posible agresión", indicó el capitán de Carabineros Ignacio Gatica, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Rinconada.

Los sujetos entraron al mismo recinto, de calle Juan Manuel Borgoño con Carlos Gardel, y generaron una riña, por lo que el dueño del negocio -también ciudadano venezolano- intentó defender a la mujer.

En ese contexto, la banda efectuó disparos y se dio a la fuga, resultando el locatario herido de bala en la zona torácica, y también con una lesión cortopunzante, mientras que la mujer fue herida en la pierna.

Ambos fueron trasladados al Hospital El Carmen, y se encuentran fuera de riesgo vital.

Personal del OS9 de Carabineros quedó a cargo de las primeras diligencias del caso.