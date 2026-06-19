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Tópicos: País | Policial

Tiroteo en multicancha dejó tres menores heridos en Quilicura

Publicado:
| Periodista Radio: Felipe Cofré
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Desde un automóvil, desconocidos abrieron fuego contra una decena de adolescentes que jugaban a la pelota.

El ECOH de la Fiscalía coordina las diligencias junto a la PDI para rastrear a los autores.

Tiroteo en multicancha dejó tres menores heridos en Quilicura
 david clarke, unsplash.com (referencial)

Las víctimas fueron estabilizadas y se encuentran fuera de riesgo vital.

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Tres menores de edad fueron alcanzados por disparos mientras jugaban una "pichanga" de fútbol en la comuna capitalina de Quilicura.

El incidente, que está siendo indagado por el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público en conjunto con la Policía de Investigaciones (PDI), ocurrió durante la noche del jueves en una multicancha ubicada en la población Parinacota, específicamente en la Avenida Manuel Antonio Matta. 

"Estaban varios menores de edad, una decena de ellos, momento en que llega un vehículo y (un ocupante) efectúa diversos disparos hacia los menores, resultando tres de ellos baleados", detalló el fiscal Salvador Arias.

"(Los afectados) fueron derivados a los SAPU de la comuna de Quilicura y posteriormente al Hospital San José, donde concurrimos como ECOH, junto a la Brigada de Homicidios de la PDI, a realizar diversas diligencias investigativas para dar con el paradero de los imputados", agregó el persecutor.

Las víctimas fueron estabilizadas y se encuentran fuera de riesgo vital.

Las autoridades continúan trabajando en el sitio del suceso y revisando cámaras de seguridad para dar con el paradero de los atacantes.

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