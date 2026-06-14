Prisión preventiva para imputado por apuñalar a su expareja y atropellar a carabinero

El Juzgado de Garantía de Valparaíso envió a prisión preventiva a un hombre imputado por apuñalar a su expareja quien, tras ser denunciado por la víctima, protagonizó una violenta fuga por la Ruta 68 que dejó a un carabinero con lesiones de gravedad.

La Fiscalía afirma que el sujeto atacó a la mujer en un domicilio de Placilla este viernes e inmediatamente escapó en un auto, pero fue detectado por la policía uniformada gracias a la geolocalización activa en el teléfono de la afectada.

Durante el seguimiento, el agresor no sólo evadió un control policial y atropelló intencionalmente al cabo segundo Rodrigo Ruiz, sino que posteriormente, descendió del vehículo y amenazó a otros policías con un cuchillo.

Según el fiscal Elizardo Tapia, durante la audiencia de este sábado, la defensa apuntó a una supuesta inimputabilidad del sujeto, pero el tribunal rechazó tal hipótesis, relevando que su actuar fue consciente y que los delitos en cuestión pueden significar penas de cumplimiento efectivo.

Con todo, fue imputado por los ilícitos de homicidio frustrado y tentado contra funcionarios de Carabineros, así como lesiones en contexto de violencia intrafamiliar y amenazas.

Si bien el delegado presidencial de Valparaíso, Manuel Millones, se declaró "conforme" con esta resolución, adelantó que en su calidad de querellante, "el Ministerio de Seguridad Pública probablemente pedirá recalificar la causa respecto a la mujer, por femicidio frustrado".

Cabe mencionar que tanto la expareja del imputado como el carabinero están fuera de riesgo vital, y permanecen internados en el Hospital Carlos Van Buren y el Hospital Institucional de Santiago, respectivamente.

Por último, el juzgado fijó un plazo de 90 días para desarrollar esta investigación.