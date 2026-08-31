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Tópicos: País | Política | Agenda legislativa

Agenda de seguridad: Diputados discuten penalizar los "insultos graves" a policías

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La iniciativa, impulsada por parlamentarios de RN, contempla cárcel y multas para las "ofensas descomedidas" a carabineros y funcionarios de la PDI.

"¿Un manifestante que grita 'pacos represores' comete esta falta?", se preguntó, a modo crítico, la frenteamplista Lorena Fries.

Agenda de seguridad: Diputados discuten penalizar los
 ATON (referencial)

El proyecto se encuentra en primer trámite y su debate en la Sala de la Cámara Baja continuará este martes.

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En el marco de la agenda de seguridad, en su primer trámite legislativo se encuentra en la Sala de la Cámara una moción que busca aumentar las sanciones al delito de atentado contra la autoridad.

Esta medida busca definir como una falta sancionable el insultar a un funcionario de Carabineros o PDI.

La propuesta se originó en una moción de la diputada Ximena Ossandón (RN), apoyada por sus colegas Eduardo Durán, Mauro González y Diego Schalper, junto a otros exlegisladores del periodo pasado.

El texto del proyecto explica que este tipo de ofensas serán sancionadas "con la pena de prisión en su grado máximo y multa de una a cuatro unidades tributarias mensuales (71 mil a 286 mil pesos), salvo que el hecho sea constitutivo un delito de mayor gravedad".

En el debate de este lunes la oposición dijo estar a favor de proteger a las policías, pero recordó que ya existen normas en el ordenamiento legal para ello. En particular, se criticó la introducción de un tipo penal poco claro, como sería "ofender gravemente", cuestionando que no se distinga un criterio para acotarlo y que quede solo al arbitrio del mismo efectivo afectado por la ofensa.

La diputada Lorena Fries (FA) recalcó: "Me hice un conjunto de preguntas que dan cuenta de la amplitud de esta figura penal. Decirle a un carabinero 'su procedimiento es abusivo', ¿es una ofensa? ¿Gritarle 'están reprimiendo' durante una manifestación? ¿Un garabato es una ofensa grave? ¿Todos los garabatos son ofensas graves? ¿Un manifestante que grita 'pacos represores' comete esta falta?".

En el oficialismo valoraron el aumento de este marco sancionatorio y que se penalice insultar u ofender gravemente a funcionarios policiales, estimando como positivo tener una pena y no solo una multa. En todo caso, se planteó que respaldar su labor no significa validar eventuales abusos.

El diputado Javier Olivares (PDG) recalcó que "un policía que sabe que la ley lo protege, que sabe que un insulto, que la agresión y el desprecio hacia su función tendrán consecuencias, es un policía que actúa con mayor decisión frente al delito".

El análisis de esta iniciativa continuará en la sesión de este martes.

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