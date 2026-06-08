CFA ante Comisión de Hacienda: Es necesario concretar un acuerdo en pos de la sostenibilidad fiscal

El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) expuso este lunes ante la Comisión de Hacienda del Senado su percepción respecto de los persistentes riesgos fiscales que representa el Plan de Reconstrucción Nacional del Gobierno de José Antonio Kast, que incluye una reforma tributaria.

La presidenta del CFA, Paula Benavides, sostuvo que los efectos de la megarreforma podrían repercutir en la sostenibilidad de las finanzas públicas porque presenta déficit al menos hasta el año 2031, incluso considerando el efecto en el crecimiento.

Benavides ya había advertido lo mismo ante la Cámara de Diputadas y Diputados, y sostuvo que los efectos se mantienen incluso con el nuevo informe financiero que presentó el Gobierno para la tramitación del proyecto.

En ese sentido, hizo un llamado a lograr un acuerdo para cerrar las brechas: "Es necesario tener un diagnóstico común de la situación fiscal actual y que se pueda concretar un acuerdo amplio en pos de la sostenibilidad fiscal que se refleje en decisiones que adopten los poderes Ejecutivo y Legislativo".

"Recomendamos que este acuerdo contenga medidas suficientes para cerrar el déficit actual y sean oportunas para mantener el nivel de deuda por debajo del nivel prudente", afirmó.

Por su parte, la senadora Paulina Vodanovic, también presidenta del Partido Socialista e integrante de la Comisión de Hacienda, insistió en solicitar que se instale paralelamente a la instancia una mesa técnica, al igual como ocurrió para la tramitación de la reforma previsional; no obstante, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ya descartó la idea.