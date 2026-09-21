Reforma al sistema político enfrenta posible nuevo retraso en el Congreso

Una nueva revisión por parte de los comités parlamentarios al informe de la reforma al sistema político podría llevar a la postergación de su votación fijada para esta semana.

Esta iniciativa busca evitar la atomización de la política y la proliferación de partidos con escasa representatividad, aumentando el piso de firmas y eliminando la posibilidad de constituirse en tres regiones contiguas y exigiendo ocho.

Además, el texto detalla que el financiamiento estatal será solamente para colectividades con representación en el Congreso.

La Cámara Baja planea votar el informe emanado por la comisión mixta el próximo miércoles, aunque esto depende de si mañana lo vota el Senado.

El ministro de la Segpres, José García Ruminot, destacó que "nosotros tenemos el mayor interés en que ese proyecto culmine su proceso legislativo. Lo que se me ha informado es que por decisiones de los comités del Senado se va a pedir probablemente una revisión del texto definitivo de la comisión mixta y probablemente vamos a tener que esperar, pero está el interés del Ejecutivo y de los comités parlamentarios, para que este proyecto complete de la mejor forma su trámite legislativo".

Condena a sistema autoritario y uso de violencia

El grueso del proyecto ya fue aprobado y por ahora lo único pendiente es la obligación de los partidos de expresar su compromiso con la democracia y los derechos humanos, añadiendo en su declaración de principios la condena a un sistema autoritario y al uso de la violencia como método de acción política.

El diputado republicano Felipe Ross comentó que "cualquier militante podría denunciar a un compañero de partido, aludiendo a la declaración de principios del partido para que se adopten medidas disciplinarias respecto de ese compañero, por incitar a la violencia. En el fondo es hacerle una bajada desde la Constitución a los estatutos de los partidos".

Por su parte, el diputado Luis Cuello (PC) sostuvo que "me parece en principio que es bastante redundante y en segundo lugar, es incompleta. No hay ninguna mención, por ejemplo, al apoyo de golpes de Estado o al terrorismo de Estado y hay varias fuerzas políticas que tendrían mucho que hablar y pronunciarse al respecto".