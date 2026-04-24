En conversación con Cooperativa, el presidente de la Asociación Nacional de Televisión (Anatel, Pablo Vidal, se refirió a los reparos que abre el particular artículo incluido en el proyecto de "reconstrucción nacional" del Ejecutivo, sobre propiedad intelectual e inteligencia artificial.

"Llama la atención es que este artículo no tiene relación alguna con los objetivos que ha planteado el Gobierno para este proyecto de ley de reconstrucción, sino que es algo que modifica la ley de propiedad intelectual para autorizar a empresas extranjeras que no tienen oficina en Chile para que puedan usar sin autorización -y sin pagar- cualquier obra publicada en Chile", criticó.

Para Vidal, hay un riesgo para los ciudadanos, porque "si la fuente de financiamiento se afecta para que pueda seguir siendo un servicio gratuito, en el caso de la radio y la televisión, el problema es que se afecta la calidad del servicio que prestamos, el trabajo periodístico, y eso es un daño a la democracia. La gente necesita recibir la mejor información posible, con la mayor cantidad de medios posibles, que sean sostenibles para que haya diversidad de miradas. Esa es una democracia robusta. Se va debilitando la democracia cuando los medios se van debilitando".

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