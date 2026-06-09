Presentan proyecto que sanciona la instalación de rucos con penas de cárcel

Los diputados Felipe Ross (Republicano), Claudia Mora (RN), Mario Olavarría (UDI), Javier Olivares (PDG) y Álvaro Jofré (PNL), integrantes de la Comisión de Gobierno Interior, y el diputado Eduardo Durán (RN), presentaron un proyecto de ley que apunta a tipificar como delito la instalación de los denominados "rucos" para pernoctar o habitar.

Los impulsores detallaron que la propuesta nace en respuesta al aumento de este fenómeno en el último tiempo y al deterioro de los espacios públicos de distintas comunas, consignó La Tercera.

"Los rucos se han tomado los espacios públicos, y no solamente eso, algo mucho más grave, se llena de incivilidades y de delincuencia", enfatizó la diputada Mora.

La iniciativa agrega al Código Penal una nueva figura delictiva que sanciona con penas de presidio menor en su grado mínimo -61 a 540 días- a las personas que utilicen total o parcialmente los espacios públicos de libre acceso al instalar estructuras u objetos que dificulten el uso por parte de la ciudadanía.

"No estamos criminalizando a las personas en situación de calle. Deben ser atendidas por el Estado y los municipios hacen muchísimo esfuerzo en ir día tras día detrás de estos casos, pero vemos que vuelven a la vía pública y no a dormir precisamente en la vereda, sino a hacer instalaciones que luego se convierten en focos de delincuencia", sostuvo el diputado Felipe Ross.

Según datos del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, en abril de 2024 se contabilizó un total de 21.272 rucos, lo que se traduce en un 102,4% más que en 2017, cuando se registraron 10.509 de estas infraestructuras improvisadas.