Levantamiento del secreto bancario no logró superar equilibrio de posiciones en el Senado

Se votó esta tarde en la Cámara Alta y por tercera vez -tras las dos ocasiones de la semana pasada- registró un empate, dándose por rechazado.

El proyecto que crea un Subsistema de Inteligencia Económica pasará a comisión mixta.

Ximena Órdenes y Matías Walker, partidarios de la iniciativa, no estuvieron presentes en la sesión.