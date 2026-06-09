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Tópicos: País | Política | Agenda legislativa

Levantamiento del secreto bancario no logró superar equilibrio de posiciones en el Senado

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Se votó esta tarde en la Cámara Alta y por tercera vez -tras las dos ocasiones de la semana pasada- registró un empate, dándose por rechazado.

El proyecto que crea un Subsistema de Inteligencia Económica pasará a comisión mixta.

Ximena Órdenes y Matías Walker, partidarios de la iniciativa, no estuvieron presentes en la sesión.

Levantamiento del secreto bancario no logró superar equilibrio de posiciones en el Senado
 ATON

El tema cobró especial interés público a partir de la "Operación Tokio", que reveló un mecanismo de lavado de dinero del Tren de Aragua en complicidad con ejecutivos bancarios.
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