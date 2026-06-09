Tópicos: País | Política | Agenda legislativa
Levantamiento del secreto bancario no logró superar equilibrio de posiciones en el Senado
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Se votó esta tarde en la Cámara Alta y por tercera vez -tras las dos ocasiones de la semana pasada- registró un empate, dándose por rechazado.
El proyecto que crea un Subsistema de Inteligencia Económica pasará a comisión mixta.
Ximena Órdenes y Matías Walker, partidarios de la iniciativa, no estuvieron presentes en la sesión.
El tema cobró especial interés público a partir de la "Operación Tokio", que reveló un mecanismo de lavado de dinero del Tren de Aragua en complicidad con ejecutivos bancarios.