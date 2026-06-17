La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por unanimidad (147 votos a favor y cero en contra) un proyecto de ley que modifica el Código Penal para autorizar el uso de agentes encubiertos y reveladores en la persecución de delitos sexuales contra menores de edad cometidos a través de internet.

La norma busca facultar la utilización de una herramienta que ha demostrado ser útil en investigaciones sobre crimen organizado y drogas para la persecución de delitos de carácter sexual cometidos contra niñas, niños y adolescentes en espacios digitales, donde el anonimato juega a favor de los pederastas.

El proyecto -que aún debe ser revisada por el Senado- tipica además como delito el "determinar a una persona menor de 14 años a realizar acciones de significación sexual o a presenciar, entregar o exhibir material pornográfico o de explotación sexual".

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