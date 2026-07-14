Senado vivirá maratónico miércoles para votar la megarreforma

La Sala del Senado se prepara para una sesión de largo aliento luego de que los comités parlamentarios de oposición no otorgaran la unanimidad requerida para adelantar para este martes la votación en particular de la megarreforma tributaria y regulatoria.

Con esto, el debate comenzará definitivamente este miércoles a partir de las 15:00 horas.

El oficialismo anticipa una jornada compleja y una estrecha definición de votos para despachar la iniciativa legal hacia su tercer trámite constitucional.

El vicepresidente de la Cámara Alta, el senador Iván Moreira (UDI), confirmó el itinerario y las reglas del debate legislativo, proyectando una sesión que superará las ocho horas de discusión.

"Se vota mañana, miércoles, a partir de las 15:00 horas, y vamos a estar hasta altas horas de la madrugada. Se procederá, en primer lugar, a que los 50 senadores tengan 10 minutos para referirse a la reforma, como también, cuando haya votaciones separadas, reposición de indicaciones, tendrán dos minutos la oposición y el oficialismo", detalló el gremialista.

"Esperamos que esta reforma se apruebe, aunque sea con una mayoría frágil de un voto", acotó Moreira.

Oposición ratifica ofensiva ante el Tribunal Constitucional

Desde la vereda contraria, la senadora Yasna Provoste (Democracia Cristiana) adelantó que, si bien la oposición apoyará los recursos destinados a la reconstrucción de las regiones de Ñuble y Biobío, mantendrá un rechazo cerrado frente a las medidas pro-empresa que contempla el texto.

Asimismo, confirmó que recurrirán al Tribunal Constitucional (TC) por las disposiciones de invariabilidad tributaria de hasta 20 años y el seguro estatal a la inversión privada.

Provoste arremetió contra la rigidez del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, acusando que se desoyeron las alertas de organismos técnicos y que los incentivos al empleo propuestos por el Ejecutivo son ineficaces.

"Hemos planteado todos los riesgos que tiene para el país esta megarreforma. Esperábamos que en la discusión particular el Gobierno se abriera a escuchar las voces de los expertos del Fondo Monetario Internacional, del Consejo Fiscal Autónomo y de economistas que le han señalado lo improcedente que es reducir los ingresos para el Estado (...) Ha quedado absolutamente claro que ese crédito al empleo no genera un solo empleo nuevo, y, por lo tanto, el propio ministro Quiroz ha reconocido lo ineficiente que es", fustigó la falangista.

Votos en suspenso en la Cámara Baja

El panorama para los próximos días tampoco se vislumbra despejado en la Cámara de Diputadas y Diputados, corporación que debería recibir el proyecto la próxima semana.

Desde el Partido de la Gente (PDG), la diputada Zandra Parisi acusó al Gobierno de incumplir los compromisos paralelos adquiridos con su bancada y advirtió que los votos de su sector no están garantizados para el tercer trámite.

"No ha cumplido como nosotros hemos esperado, porque nosotros lo que entendimos es que ese proyecto, el de (baja del IVA a) los pañales y los medicamentos, iría en forma paralela con la megarreforma, pero además que el oficialismo estaría apoyando dicho proyecto. No hemos visto una actitud del compromiso que se planteó en un principio", apuntó en El Primer Café.

La jornada en la Cámara Baja también estuvo marcada por el rechazo a la creación de una comisión especial investigadora por el caso de la exministra de Seguridad Trinidad Steinert.

La solicitud -impulsada por la oposición con base en las observaciones de la Contraloría General de la República (CGR)- obtuvo solo 58 sufragios de los 62 requeridos debido a la baja asistencia de parlamentarios en la Sala a esa hora, aunque desde la izquierda confirmaron que volverán a ingresar la solicitud a la brevedad.