Gobierno se abre a retirar reforma de seguridad y Kast descarta "derrota política"

El Gobierno confirmó este viernes su disposición a retirar la reforma constitucional de seguridad tras constatar que no cuenta con piso político en el Congreso, optando por allanarse a un texto alternativo que negocian con senadores.

Frente a las críticas por haber enviado un proyecto que no logró sumar apoyos transversales, el Presidente José Anotnio Kast descartó que dar un paso atrás en la redacción original signifique un revés partidario para el oficialismo y recalcó que el foco debe estar en la efectividad operativa contra la delincuencia.

"No tengo problema en que la retiremos y que otro se atribuya la responsabilidad. Lo importante es derrotar al narcotráfico, al crimen organizado, no quién tiene la iniciativa legal. No es una derrota política. Es una derrota de Chile si no enfrentamos con fuerza al crimen organizado y al narcotráfico", puntualizó el Mandatario.

En sintonía con las palabras del jefe de Estado, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, confirmó que se mantienen las conversaciones con los integrantes de la Comisión de Constitución -encabezada por el senador Pedro Araya (PPD)- y evidenció la flexibilidad de La Moneda para respaldar una redacción distinta.

"Nosotros no nos enamoramos de ninguna redacción. Si la redacción del Gobierno no genera consenso y los señores senadores están buscando otros consensos, yo se los agradezco", afirmó el secretario de Estado, que enfatizó que está "trabajando cada día más con los parlamentarios buscando consensos".

Pese al giro de La Moneda y a los esfuerzos de articulación de legisladores como Araya o el diputado Jaime Mulet (FRVS), bancadas de la oposición cuestionaron que el diálogo aún no se concreta con todos los sectores ni con los liderazgos comunales.

Socialismo Democrático y alcaldes cuestionan el fondo del proyecto

La timonel del Partido Socialista, senadora Paulina Vodanovic, refutó la postura del Ejecutivo e insistió en que "no se trata de quién es el autor de un proyecto de ley, sino del contenido de él".

"Discutir un estado de excepción o reformas a los estados de excepción constitucional no va a cambiar la realidad hoy", advirtió la legisladora.

Por su parte, el alcalde de San Bernardo, Christopher White (PS), calificó como "una muy buena señal que (se entendiera que) un nuevo estado excepcional iba a generar una discusión -probablemente eterna- que no era necesaria en este momento".

En opinión del jefe comunal, "todos tenemos que hacer esfuerzos de encontrar puntos intermedios, y no basta solo con la intención de llamar, también hay que hacer el trabajo de conversar, discutir, ir al Congreso, reunirse con las bancadas y los alcaldes, y ahí el Ejecutivo es el que tiene la primera tarea".

El dilema del "pasando y pasando" en La Moneda

Se espera que a inicios de la próxima semana una parte de los senadores de la Comisión de Constitución presente su texto de reemplazo. En el comité político advirtieron que negociarán bajo la lógica del "pasando y pasando".

La Moneda busca evitar un retiro prematuro de la iniciativa sin acuerdos cerrados de por medio, ante el riesgo de que disposiciones urgentes para el Gobierno, como el régimen legal de segregación carcelaria para reos peligrosos, terminen diluyéndose o quedando en nada.