El expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, el único otrora mandatario que asistió a la primera Cuenta Pública de José Antonio Kast, abordó las meta especifica en materia económica del Ejecutivo que busca crecer al 4 %, bajar el desempleo al 6% y recuperar 300.000 puestos de trabajo.

En ese sentido, el exmandatario calificó de "gran proyecto" la megarreforma propuesta por el Gobierno y afirmó que "llevamos más de 10, 12 años, que no crecemos, tasas de 1,2%, que es nada, y por eso el país está estancado".

Asimismo, hizo un llamado a la unidad: "No podemos seguir peleándonos por todo; todos usan lenguaje descalificador por cualquier cosa. El país necesita que sus políticos trabajen por Chile y en eso me parece bien el llamado al Presidente al Congreso para que también haga su tarea".

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