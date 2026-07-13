Independiente del PC y FA, "el PS tiene convicción de que la megarreforma será un desastre", dice Solari

El presidente del Instituto Igualdad, Ricardo Solari, negó en El Primer Café que la postura del Partido Socialista contraria a la megarreforma del Gobierno de José Antonio Kast esté presionada o condicionada por las actitudes adoptadas por el PC y el Frente Amplio.

Tras una semana marcada por los conflictos públicos en el PPD y el propio PS ad portas de la votación de la Ley de Reconstrucción en el Senado, el exministro rebatió en Cooperativa los cuestionamientos formulados por Claudio Arqueros, de la Fundación Jaime Guzmán, y Rodrigo Ubilla, de Libertad y Desarrollo, respecto al tironeo y presiones para un alineamiento que estarían ejerciendo las fuerzas de izquierda, de manera exitosa, hacia el denominado Socialismo Democrático.

"Yo pido a mis contertulios que escuchen", dijo Solari dirigiéndose a Arqueros y Ubilla: "Nosotros (en el PS) consideramos que éste es un proyecto muy negativo para Chile y que sus efectos van a ser un desastre. Tenemos esa clara convicción".

"A mí no me importa tanto quién me acompaña (desde otros partidos) en ese análisis, pero ese análisis lo compartimos todos los socialistas con mucha claridad y con mucha convicción. Entonces (la postura PS) no es un tema de si están en este acuerdo unos u otros, (sino que) es nuestra (propia) idea, nuestra visión, nuestra percepción, (...) no es una ideología, no es una visión fantasmal, sino que una realidad sumamente concreta", enfatizó el economista.

"Desde el minuto uno dijimos: 'Creemos que es un mal proyecto, basado en un fundamento profundamente ideológico de que reducir el Estado es una buena noticia para los chilenos', y estamos convencidos -más ahora, que estamos al borde de una recesión técnica- de que eso es una pésima idea", explicó.

En un contexto parlamentario "extremadamente negativo para nosotros, como opositores", y frente a "un muy mal proyecto, que le hace demasiado mal al país, existió la idea de mejorarlo", pero las conversaciones no avanzaron y el "problema de fondo" se mantiene: "El proyecto va a producir eventualmente un daño que va a costar muchísimo reparar", remarcó Solari.

"Yo no voy a esconder que ha sido una semana bien negativa para la oposición y con muchas disputas, pero es parte del contexto de una política que está compleja, difícil, y bueno; el PS tendrá que buscar su mecanismo de gobernabilidad, de solución de controversias, de discutir los temas a fondo y seguir (adelante)", acotó.