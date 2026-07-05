Megarreforma: FA se abre a rebajar impuesto corporativo, pero solo "con compensaciones"

La presidenta del Frente Amplio (FA), Constanza Martínez, afirmó que el partido está dispuesto a que se rebaje el impuesto corporativo según plantea la megarreforma impuslada por el Gobierno, pero siempre y cuando incluya compensaciones para no agravar el déficit fiscal.

Durante el programa "Estado Nacional" de 24 Horas, la timonel opositora fue consultada sobre una posible apertura a la rebaja del impuesto corporativo del 27 al 23%, a lo que contestó: "Sí, por supuesto, Lo hemos dicho abiertamente, pero eso tiene que ser sin letra chica".

"En el fondo, lo que estamos pensando es que el equilibrio fiscal se cumpla", por lo que la rebaja impositiva debe contemplar compensaciones, afirmó Martínez.

"(Nuestra postura) tiene que ver con que nuestra carga impositiva sea justa y, por lo tanto, quienes tienen más dinero aporten justamente y no menos que los que tienen menos todavía", para que, además, el Estado recaude fondos y pueda financiar prestaciones sociales, aseveró la líder frenteamplista.

El lunes vence el plazo para ingresar indicaciones al proyecto estrella del Ejecutivo en la Comisión de Medio Ambiente del Senado. Su ruta legislativa seguirá en la Comisión de Trabajo hasta el miércoles y se cerrará en la Comisión de Hacienda el viernes.

Finalmente, el cronograma estipula que el proyecto se vote en particular en la sala del Senado durante la semana del 13 de julio.

Llamado de FA y RN al Gobierno a abrirse al diálogo

Posteriormente, Martínez llamó al Gobierno a abrirse al diálogo: "Vamos a proponer una serie de medidas para mejorar el proyecto en coordinación con la oposición, pero lo más importante, dada la actitud que ha tenido el Gobierno, es que ellos estén abiertos a escuchar".

"(Llamamos) a que no solamente quieran ganar este proyecto con un voto, sino que sean capaces de incorporar visiones que ha propuesto el Consejo Fiscal Autónomo, la sociedad civil, economistas y también una serie de actores como los alcaldes, que hoy día no han sido escuchados por parte del Ejecutivo, que requiere un cambio de actitud", denunció.

En la misma línea, la senadora RN María José Gatica expresó que "un proyecto bien hecho necesita consensos, no apuros. La reconstrucción no se improvisa porque (con ello) se juega la estabilidad de las familias".

"Más plazo a las indicaciones es más tiempo para escuchar a más actores -imploró-. Sin consenso, no hay reconstrucción que valga la pena".