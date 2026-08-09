Megarreforma: Oficialismo espera que paso del proyecto por el TC sea "lo más rápido posible"

El proyecto de Reconstrucción Nacional enfrentará esta semana su última etapa antes de ser promulgada con la presentación de los vetos presidenciales y la audiencia en el Tribunal Constitucional, donde se analizarán los tres requerimientos de la oposición.

Ante esto último, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, manifestó en entrevista con El Mercurio que se encontraba tranquilo porque las propuestas aprobadas en el cuerpo legal no vulneran la Constitución y, de haber un revés en el TC, el proyecto "igualmente cumple su propósito".

En una línea similar, el diputado Marco Sulantay (UDI) espera que la megarreforma tenga un paso "lo más rápido posible por el Tribunal Constitucional, porque la economía chilena está esperando buenas expectativas para despegar".

"Y una de esas expectativas es que de una vez por todas ya se conozca cuáles son las circunstancias que va a enfrentar el país desde el punto de vista económico en los próximos años. Así se pueden despejar claramente muchas incertidumbres de inversión, y eso lo que va a provocar siempre va a ser un círculo virtuoso respecto al crecimiento, a la inversión y al empleo", sostuvo.

Oposición pone su energía en que se consideren sus requerimientos y se caigan los vetos

Desde la otra vereda, el diputado Boris Barrera (PC) insistió en que las esperanzas están en que el TC acoja sus requerimientos, relacionados a la invariabilidad tributaria y las medidas medioambientes, y se caigan los vetos presidenciales.

"Ahora está complejo porque, por lo menos para el tema de los vetos, se necesita un quórum bastante alto, y aunque tengamos a la Democracia Cristiana y al PDG con nosotros, creo que, aunque eso suceda, va a estar difícil que se caigan", reconoció.

No obstante, enfatizó que "la esperanza la tenemos puesta en el Tribunal Constitucional. Vamos a colocar toda la energía en esta semana cuando parta la audiencia para poder demostrar que lo que se está presentando son medidas inconstitucionales que están pasando a llevar, por ejemplo, la invariabilidad, lo que tiene que ver con la soberanía".

Este miércoles se llevará a cabo la audiencia pública donde se escucharán los argumentos a favor y en contra de los requerimientos en la oposición. Asimismo, se espera que se presenten los vetos del Ejecutivo a tres normas incluidas por la centro-izquierda y aprobadas en el Congreso: La prohibición del anatocismo (el cobro de intereses sobre intereses); el derecho al olvido financiero, y el pago a 30 días para las Pymes.