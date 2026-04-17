Mirosevic llama a rechazar la megarreforma de Kast: "Es una política de shock económico"

El senador del Partido Liberal Vlado Mirosevic llamó a votar contra la idea de legislar la megarreforma del Presidente José Antonio Kast, que agrupa múltiples cambios tributarios y económicos en un solo proyecto, y advirtió que se trata de una "bomba fiscal" y "una política de shock económico".

En entrevista con Cooperativa, el parlamentario sostuvo que, en su conjunto, es "un proyecto bastante desbalanceado", que contiene "muchas medidas -uno podría estar de acuerdo con algunas-, pero en términos generales parece más bien una política de shock económico, y no estoy por apoyar algo de este tipo".

En su opinión, la Administración Kast "perdió la oportunidad de impulsar un gran pacto por el crecimiento con el que todos hubiésemos estado de acuerdo", y apostó por un "tono extremo y polarizante, que no los llevará a buen lugar ni a ellos ni a Chile".

El senador dijo que el eje tributario de la iniciativa, es decir, "la combinación entre bajar el impuesto corporativo y reintegrar el sistema tributario, es una bomba brutal", y junto con otras medidas incluidas en la propuesta -que contempla más de 40, en pos de "reactivar la economía"- podría implicar una fuerte caída en la recaudación fiscal.

"Les bajamos a las empresas la tasa corporativa, y son 1.800 millones de dólares menos. Bajamos a los dueños de las empresas vía impuesto a la renta, 800 millones menos. En la suma estamos hablando de 2.600 millones. Si sumas el crédito tributario al empleo, son 4.000 millones de dólares de menos recaudación anual", detalló.

Para el senador, esta pérdida de ingresos se traducirá inevitablemente en recortes de gasto público: "Matemáticamente es muy difícil de imaginar que esto no vaya a tener como consecuencia corte en beneficios sociales", sentenció.

Pese a sus críticas, Mirosevic reconoció que el proyecto incluye medidas que podrían tener efectos favorables, y valoró el crédito tributario a la contratación, aunque advirtió que su impacto dependerá de su implementación. "Ese 15% de bonificación a la contratación puede marcar la diferencia, sobre todo en una pyme", señaló.

No obstante, insistió en que el diseño general presenta problemas de focalización, pues sólo algunos incentivos pueden beneficiar a pequeñas empresas, pero la rebaja principal se concentra en las grandes.

"La reducción de impuestos es solo al 2% de las grandes compañías de Chile. A las pymes aquí no se les rebaja nada", cuestionó.

Migración y advertencias por ley de 40 horas

Durante la entrevista, Mirosevic también abordó la política migratoria del Gobierno, en medio de un escenario marcado por el endurecimiento de las expulsiones y las dificultades para concretarlas, especialmente en el caso de los venezolanos.

En ese contexto, llamó a avanzar en acuerdos amplios y mantener una política de Estado en materia de control fronterizo: "En temas de migración y seguridad voy a votar a favor de cualquier medida que ayude a controlar la situación", afirmó.

Asimismo, sostuvo que la imposibilidad de concretar expulsiones hacia Venezuela, "no es un problema de voluntad, es la dictadura (chavista) la que nos cierra el aterrizaje", señaló.

Finalmente, el senador abordó los recientes dictámenes de la Dirección del Trabajo sobre la ley de 40 horas, que han reabierto el debate sobre la aplicación del Artículo 22 a pocos días de una nueva reducción de la jornada laboral.

En ese contexto, advirtió que el resultado electoral no debe interpretarse como un respaldo para modificar políticas con amplio apoyo ciudadano. "No estoy tan seguro de que Kast haya ganado porque la gente quería que le metiera mano a las 40 horas... Ganó por seguridad y control migratorio, y el Gobierno tiene que enfocarse en eso", señaló.

En esta línea, llamó al Ejecutivo a evitar una agenda que genere mayor tensión política, y pidió claridad sobre los cambios. "No nos pasen de contrabando estas otras medidas aprovechando el contexto", concluyó el senador liberal.