Municipios exigen compensaciones por eliminación de pago de contribuciones

La Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) emplazó a través de una declaración pública al Gobierno y al Congreso Nacional a establecer mecanismos de compensación para las administraciones comunales por la exención del pago de contribuciones contemplada en la megarreforma impulsada por La Moneda.

La agrupación que está integrada por 345 municipios del país apuntó a que los beneficios que se pretendan otorgar a la población "no pueden financiarse a costa de la autonomía financiera municipal ni del Fondo Común Municipal".

El proyecto de Reconstrucción Nacional incluye la exención del impuesto territorial para personas mayores de 65 años, lo que las municipalidades afirman que desfinanciará sus arcas.

La AChM destacó que, durante la tramitación de la iniciativa, logró instalar la necesidad de resguardar los recursos municipales. Por ello llamó a La Moneda y al Congreso a asegurar "certezas totales, explícitas y verificables respecto de la compensación completa de los ingresos municipales que se dejarán de percibir producto de esta ley".

"No aceptaremos fórmulas de compensación parcial ni cálculos que subestimen el impacto real sobre el Fondo Común Municipal", advirtió el organismo.

También pidió que "el compromiso de compensación quede consagrado con reglas claras, plazos ciertos y mecanismos de reliquidación automática", de modo que los municipios no se vean afectados en su capacidad para financiar servicios esenciales.

"Los municipios de Chile no pueden ni deben transformarse en el mecanismo de financiamiento silencioso de una política pública que corresponde íntegramente al nivel central", estableció el documento, que también solicitó al Ejecutivo conformar una mesa de trabajo para tratar este tema.