Naveillán por megarreforma: "No se trata de llegar con un saquito a pedir peticiones"

La diputada del Partido Nacional Libertario (PNL) Gloria Naveillán detalló en El Diario de Cooperativa que su partido sostuvo el viernes conversaciones con el Gobierno en torno al proyecto de "Reconstrucción y Reactivación Nacional", conocido como la "megarreforma", y aclaró que la negociación no responde a una lógica de cuotas o beneficios partidarios.

"No se trata de que uno llegue con un saquito a decir: 'Oiga ya, lléneme el saquito de las peticiones que yo tengo'. Lo que uno busca es que efectivamente haya soluciones para problemas para la gente", afirmó la parlamentaria.

El proyecto, que el Gobierno impulsa para atender zonas afectadas por catástrofes y reactivar la economía nacional, enfrenta un rechazo transversal desde la oposición y desde economistas. En ese escenario, La Moneda ha buscado el respaldo del PNL y del Partido de la Gente (PDG) para avanzar en la primera etapa legislativa: la aprobación de la idea de legislar.

Naveillán no entregó detalles de lo acordado, pero anticipó anuncios próximos. "Cuando corresponda y quién corresponda hará los anuncios. Sé que se conversó latamente y en muy buenos términos", señaló.

Contribuciones: la postura del PNL

Uno de los puntos más sensibles del proyecto para el partido de Johannes Kaiser es el tratamiento de las contribuciones de bienes raíces.

La parlamentaria fue categórica en su postura: quienes compran una vivienda ya pagan todos los impuestos en ese momento, por lo que un cobro posterior carece de justificación.

"¿Por qué pagamos contribuciones si nosotros ya hemos pagado todos los impuestos una vez que compramos una casa? ¿Por qué tienes que seguir pagando por algo que ya es tuyo? No tiene ningún sentido", planteó Naveillán, quien propuso eliminar las contribuciones para la primera vivienda sin importar la edad del propietario.

Municipios: eficiencia antes que más recursos

Frente a las advertencias sobre el impacto que tendría una reducción de contribuciones en el Fondo Común Municipal, Naveillán rechazó el argumento del déficit y apuntó a la gestión interna de los municipios.

"Se desperdicia mucha plata en cosas que no corresponden o porque no están bien hechas", afirmó, y puso como ejemplo el gasto en fiestas comunales que, a su juicio, debería destinarse a necesidades reales de los vecinos.

La diputada también llamó a aprovechar mejor los recursos que ya existen. Recordó que en La Araucanía llegaron esta semana los fondos del royalty minero, con aportes que en algunos casos superan los 500 millones de pesos por comuna.

"Esos 500 millones de pesos son un aporte tremendo para el municipio para cosas que realmente importan", dijo, y subrayó que los municipios deben aprender a administrar sus presupuestos antes de exigir más financiamiento.