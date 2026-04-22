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Tópicos: Economía | Impuestos

La ruta que seguirá la megarreforma de Kast en la Cámara Baja

Publicado:
| Periodista Radio: Mariano Reyes
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Los diputados acordaron que la discusión parta en la Comisión de Hacienda, y que artículos puntuales se revisen luego en Medio Ambiente y Trabajo.

La ruta que seguirá la megarreforma de Kast en la Cámara Baja
 ATON (referencial)

Es posible que el debate comience esta misma tarde, ya que el Gobierno ingresó el proyecto con suma urgencia.

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El proyecto de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social del Gobierno ingresó, con suma urgencia, a la Cámara de Diputadas y Diputados este miércoles, donde ya se definió uno de los aspectos claves para su tramitación.

Luego de un acuerdo entre los comités, la mesa de la corporación propuso a la Sala que el debate comience en la Comisión de Hacienda, pero que en lo pertinente, también pase por la Comisión de Medio Ambiente, y que dos artículos -relacionados con el Sence y las sanciones por mal uso de licencias médicas- se vean en la Comisión de Trabajo.

El único diputado que ofreció un camino alternativo fue Cristián Contreras (ex-PDG), planteando que salvo los apartados que conciernen a Medio Ambiente, el texto se tratase exclusivamente en Hacienda, pues -a su juicio- fragmentarlo en varias comisiones podría hacer perder mucho tiempo.

Si bien el oficialismo votó a favor de esta idea, la oposición en bloque -incluida la bancada del PDG- rechazó la propuesta, por lo que se ratificó lo impulsado originalmente por la mesa de la Cámara.

Es posible que el debate del proyecto comience esta misma tarde en la Comisión de Hacienda, que sesionará a partir de las 15:30 horas, ya que la suma urgencia impuesta por el Gobierno significa que el Congreso tiene sólo 15 días para tramitarlo.

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