Oficialismo acusa "bloqueo deliberado" de la oposición a ley de Sala Cuna

El proyecto de Sala Cuna Universal se ha convertido en uno de los principales focos de debate político en el Congreso, en medio de un complejo y dilatado proceso de tramitación legislativa que se extiende por más de cuatro años y que hoy enfrenta serias dificultades para avanzar antes del término del mandato del Presidente Gabriel Boric.

La iniciativa, ingresada durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, busca ampliar el acceso a sala cuna para trabajadores y trabajadoras, reemplazando el actual sistema por un fondo solidario.

Sin embargo, tras sucesivos cambios de comisión y modificaciones, su avance se ha visto entrampado tanto por el contexto político como por el debate en torno a su financiamiento.

Desde la oposición, el senador UDI y presidente de la Comisión de Educación del Senado, Gustavo Sanhueza, descartó haber frenado el proyecto y apuntó directamente a La Moneda.

"Creo que esto es desligar la responsabilidad política que tiene el gobierno del Presidente Boric en no haber priorizado el proyecto de Sala Cuna Universal. Los hechos hablan más que todas las palabras que han salido a decir para esconder la falta de gestión y priorización", sostuvo.

En contraste, desde el oficialismo acusan un bloqueo deliberado. El diputado socialista, Arturo Barrios, afirmó que la falta de avance responde a una decisión política de la derecha.

"Aquí el presidente de la Comisión de Educación del Senado, de la UDI, no citó a comisión. Es más bien decir que no quieren que en el período de Gabriel Boric se diga que esto se logró", señaló, agregando que la iniciativa ha sido ampliamente discutida durante años.

Receso legislativo

A estas tensiones se suma el receso legislativo, que se extiende hasta marzo, y el principal nudo del proyecto: su financiamiento. Tras la última Ley de Presupuestos, tanto sectores de la oposición como del propio oficialismo advirtieron que no existirían recursos suficientes para implementar esta política pública en su actual diseño.

Desde el mundo sindical, la vicepresidenta de la Mujer, Equidad y Género de la CUT, Karen Palma, criticó duramente la postura de la UDI, calificándola como "egoísta".

"Este proyecto beneficia a miles de mujeres. Todos los estudios muestran que uno de los principales problemas para la empleabilidad femenina es el cuidado. Por eso rechazamos esta actitud y la idea de oponerse a un proyecto que ya estaba a punto de salir", afirmó.

En este escenario, y en medio de las discusiones del equipo económico de la próxima administración por el déficit fiscal, el futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiróz, adelantó que el proyecto de Sala Cuna Universal será revisado y corregido durante el gobierno del Presidente electo José Antonio Kast, una vez que asuma el cargo, trasladando así su definición al próximo período presidencial.