Comunidad Mujer: "El nudo del proyecto de sala cuna está en quién debe financiarlo"

El principal obstáculo para la aprobación del proyecto Sala Cuna para Chile no está en su diseño, sino en su mecanismo de financiamiento, explicó en Cooperativa Cristina Vio, directora ejecutiva de Comunidad Mujer.

La iniciativa propone crear un fondo común para pagar el beneficio, que podría financiarse mediante cotizaciones o íntegramente con recursos fiscales. El primer modelo, presente en los últimos grandes proyectos impulsados por distintos gobiernos, implica un aumento del costo laboral, pero permite hacer viable la iniciativa y avanzar hacia una lógica de corresponsabilidad social entre el sector público y privado.

En cambio, la alternativa de financiar el beneficio solo con recursos del Estado enfrenta mayores dificultades, especialmente en un contexto de ajuste fiscal, lo que explica -a juicio de Vio- por qué el proyecto sigue estancado: la diferencia clave es si el costo lo asume el Estado o recae en los empleadores.

