Presidente de Comisión de Hacienda plantea tramitar la megarreforma en semana distrital

El diputado Agustín Romero (Partido Republicano), presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara, planteó la idea de sesionar el proyecto de Reconstrucción del Gobierno durante la siguiente semana distrital.

"Dependiendo de la urgencia, yo calculo que esto debiera estar votándose y me gustaría (que sea) antes del 21 de mayo", señaló el parlamentario oficialista.

"Eso implica, porque tenemos semana distrital la próxima, y salvo que haya un acuerdo unánime de que podemos sesionar, nosotros tendríamos una semana menos de trabajo legislativo y podríamos retomarlo a principios del mes de mayo con algunas audiencias", enfatizó respecto a los plazos de tramitación.

Romero indicó que la megarreforma del Ejecutivo "va a ingresar de todas maneras con algún grado de urgencia: discusión inmediata o suma urgencia".

Sobre su planteamiento de sesionar en semana distrital, el militante republicano apuntó: "A mí me gustaría, yo estoy disponible y espero que todos los parlamentarios estemos disponibles de poder atender una urgencia social durante la semana distrital, que creo que es importante este tema".

"La invitación que nos hace Hacienda es que legislemos con el sentido de urgencia para que le cambiemos la vida a Chile y podamos entregarle algo positivo para muchas familias que están esperando estas señales tan necesarias", concluyó.