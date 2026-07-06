Provoste criticó uso del Seguro de Cesantía para financiar la sala cuna

La senadora Yasna Provoste (DC) cuestionó el financiamiento del proyecto de sala cuna a través del Seguro de Cesantía, en medio de la votación de la iniciativa en la Comisión de Educación del Senado.

El debate se desarrolló durante la participación del ministro del Trabajo, Tomás Rau, en la instancia parlamentaria, donde se revisan las indicaciones presentadas por el Gobierno, entre ellas propuestas de financiamiento vinculadas al Seguro de Cesantía.

La legisladora sostuvo que las últimas cifras de desempleo hacen más necesario resguardar los fondos destinados a los trabajadores que pierden su fuente laboral. Según los datos del INE, la tasa de desocupación llegó a 9,4% en el trimestre marzo-mayo, equivalente a 981.315 personas sin trabajo.

"Esto hace mucho más urgente la necesidad de resguardar los recursos de los trabajadores destinados al Fondo de Cesantía", afirmó Provoste.

La senadora agregó que "no nos parece que se debilite un pilar tan importante de la seguridad social como es el Fondo de Cesantía, sacando esos recursos para financiar la sala cuna".

En paralelo, el senador independiente Rojo Edwards relacionó la discusión con la situación del mercado laboral y llamó a profundizar la ley de reconstrucción.

"Dado las cifras económicas, en particular de empleo que hemos visto, la debilidad del mercado laboral, creo que tenemos que profundizar la ley de reconstrucción", señaló el parlamentario, quien propuso bajar más los impuestos de primera categoría a las empresas, incorporar incentivos para la inteligencia artificial y "ser más estrictos con la excesiva permisología" del Estado.