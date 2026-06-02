Proyecto que prohíbe armas a procesados por violencia intrafamiliar avanzó en el Senado

El pleno del Senado aprobó de manera amplia y despachó a su tercer trámite legislativo el proyecto de ley que busca restringir el acceso a armas de fuego para personas involucradas en delitos de violencia intrafamiliar.

La propuesta, que ha transitado por el Congreso durante los últimos tres años tras su ingreso por parte de parlamentarios del Frente Amplio (FA), se encuentra ahora a solo un paso de convertirse oficialmente en ley.

A pesar de contar con un respaldo transversal en la sala, el debate estuvo tensionado por posturas contrapuestas sobre el foco de la delincuencia en el país.

El debate legislativo estuvo marcado por fuertes discrepancias ideológicas respecto a la eficacia de la restricción. (FOTO: ATON)

En este contexto, la senadora libertaria Vanessa Kaiser manifestó su escepticismo frente a la prohibición, señalando que el foco debería estar en otros elementos.

"El 40% de los crímenes se cometen con armas blancas, o sea, no sé a qué punto podemos llegar si vamos a prohibir los cuchillos de cocina también", afirmó la legisladora, en unas que declaraciones generaron una respuesta inmediata por parte del senador Fidel Espinoza (PS), quien la instó a no relativizar la violencia ejercida con armamento dentro de los hogares.

"Esos dichos no los podemos permitir, no los podemos relativizar. Es una ofensa gigantesca a miles de familias que han vivido esta situación en carne propia", arremetió el parlamentario.

Con la aprobación en la Cámara Alta, el proyecto avanza hacia sus definiciones finales, buscando reducir el riesgo letal en casos de agresiones domésticas al impedir que procesados y condenados mantengan armas en su poder.