"Doctor File" acusó expulsión injusta del PDG y exigió a Parisi rendir cuentas por fondos del Servel

El diputado Cristián Contreras, conocido como "Doctor File", calificó como "injusta" su expulsión de la bancada del Partido de la Gente (PDG), medida adoptada el fin de semana y que, según afirmó, se relaciona con su decisión de no apoyar a Pamela Jiles en la elección de la presidencia de la Cámara.

A través de una declaración pública, el parlamentario sostuvo que su salida responde a diferencias políticas internas. "Mi expulsión de la bancada del Partido de la Gente es injusta, mi única diferencia fue no haber votado por Pamela Jiles como presidencia de la Cámara", afirmó, detallando que optó por respaldar a Juan Marcelo Valenzuela, jefe de bancada de la colectividad.

En el mismo texto, Contreras planteó dudas sobre eventuales acuerdos al interior del partido y realizó un llamado a transparentar el uso de recursos: "Lo primero que debe hacer como líder y vicepresidente del partido es aclarar, rendir y justificar los dineros que transfiere el Servel", señaló, en alusión a Franco Parisi.

Por su parte, el líder del PDG defendió la decisión y aseguró que no se trata de un hecho puntual. "Cuando se cita a una reunión, hay que ir", afirmó, agregando que el diputado "ha faltado un 25% de las sesiones". Asimismo, cuestionó su desempeño: "¿Me vas a decir que no pudo bajar 10 pisos para votar?", indicó.

Contreras, en tanto, afirmó que continuará su labor parlamentaria fuera de la bancada, señalando que seguirá trabajando "por lo que considero justo", aunque ello implique integrarse a un nuevo grupo dentro del Congreso.