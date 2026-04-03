PDG sacó a Cristián "Dr. File" Contreras de su bancada de diputados

El jefe de la bancada de diputados del Partido de la Gente (PDG), Juan Marcelo Valenzuela, informó la decisión de excluir de ese grupo a Cristián Contreras, más conocido como "Doctor File".

De acuerdo con Emol, la bancada llegó a tal decisión luego de que el parlamentario presentara un paquete de 11 proyectos de ley, entre los que se encuentran: un plebiscito constitucional sobre la pena de muerte, una ley contra la corrupción, reformas al sistema educacional y a los juzgados de garantía, además de una reforma constitucional a las Fuerzas Armadas.

Asimismo, Contreras promovía la vacunación voluntaria, el etiquetado de efectos adversos de medicamentos y vacunas, y una iniciativa sobre la soberanía sanitaria del Estado de Chile.

"Como bancada, hemos tomado la decisión que el diputado Cristián Contreras no continúe formando parte de nuestro equipo. Esto se da en un marco de respeto, entendiendo que a veces los caminos, las prioridades o las formas de alcanzar no siempre coinciden. Y eso es parte natural de cualquier espacio de trabajo", comunicó Valenzuela en sus redes sociales.

El jefe de bancada aclaró que "aquí no hay quiebres personales, ni conflictos que escalar. Muy por el contrario, creemos que es sano que cada uno pueda seguir su camino en libertad, cuando las visiones no están completamente alineadas".

"Como bancada, hoy estamos enfocados en avanzar de manera cohesionada, con claridad en nuestros objetivos y en lo que queremos construir. Nuestro compromiso es con la gente, buscar soluciones concretas para la clase media y clase media emergente", por lo tanto, "no perderemos ni un minuto en cosas que nos desvíen de nuestro objetivo", concluyó.