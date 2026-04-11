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Tópicos: País | Política | Chile Vamos

Cruz-Coke: "El soporte político del Gobierno está en Chile Vamos"

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

El timonel de Evópoli afirmó que el Presidente Kast "hace sentir que este es un proyecto común, pero todavía me parece prematuro hablar de una coalición".

"Las coaliciones se arman sobre la base de trabajo conjunto, de batallas en común y que nosotros hemos tenido, pero no el Partido Republicano", aseguró.

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El senador Luciano Cruz-Coke, presidente de Evópoli, afirmó que Chile Vamos es el soporte político del Gobierno de José Antonio Kast, luego de la propuesta de la UDI de poner fin a la colectividad para avanzar hacia un bloque único que reúna a todos los partidos de derecha.

En entrevista con La Tercera, el parlamentario afirmó que es "injusto o prematuro hacer una crítica al mes (de asumir el Ejecutivo). Primero, porque los gobiernos necesitan instalarse. Y dos, en el caso de este Gobierno en particular, tuvo que enfrentar una contingencia mundial que es el alza de los combustibles".

"Como todos los Gobiernos, hay pasos en falso que son propios de aprender a gobernar. Dicho lo anterior, desdramatizaría los errores que ha habido; nosotros no hemos tenido a una ministra del Interior saliendo a balazos de Temucuicui", aseveró el timonel de Evópoli.

En ese sentido, Cruz-Coke apuntó a la unidad en el sector: "Somos parte del Gobierno, porque tenemos ministros, seremis y el Presidente hace sentir que este es un proyecto común, que no es un proyecto exclusivamente del Partido Republicano, pero todavía me parece prematuro hablar de una coalición", enfatizó.

"Las coaliciones se arman sobre la base de cierto trabajo conjunto, de cierta historia, de ciertas batallas que se dan en común, y la verdad es que nosotros como Chile Vamos hemos tenido eso, pero no el Partido Republicano", reflexionó el senador.

Finalmente, el exministro de Cultura aseguró que "Republicanos construyó su identidad sobre la base de diferenciarse de Chile Vamos, y no quiero entrar a los calificativos con los que se motejaba a Chile Vamos".

"Hoy te das cuenta de que el soporte político del Gobierno está en Chile Vamos", sentenció.

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