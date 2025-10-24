Matthei asegura que polémica Kast-Boric es una estrategia: "Los chilenos ya se dieron cuenta"

La candidata presidencial de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, aseguró este viernes que el reciente enfrentamiento entre el Presidente Gabriel Boric y el abanderado repiblicano, José Antonio Kast, es una estrategia electoral del Mandatario.

Durante un acto de campaña en la Región de Ñuble, Kast lanzó una directa advertencia al Mandatario en relación al Caso ProCultura: "Tenga claro, Presidente, que el 11 de marzo se va a saber todo", advirtió Kast, antes de agregar: "Ojalá que nunca más tenga que decirle Presidente, ¿qué vamos a saber de ti que no nos han querido contar? Porque todo sale a la luz, Gabriel, así que prepárate", comentarios que también fueron replicados desde el Ejecutivo.

Durante una actividad en Concepción, en la Región del Biobío, Matthei abordó el cruce y aseguró este viernes que la "actuación del Presidente Boric es más vieja que el hilo negro".

"Acá van y están en la prensa uno y otro (Boric y Kast). ¿Por qué? Porque eso es lo que les conviene, pues si esto es más viejo que el hilo negro, no tengo nada que explicar. Los chilenos ya se dieron cuenta hace ratito del jueguito", explicó la abanderada del gremialismo.

"Están los dos jugando: 'yo te pego a ti, tú me pegas a mí', y así se lo llevan, (en cambio) yo estoy hablando de los problemas del Biobío, hablando del orden y de las cosas que la gente necesita", complementó la exalcaldesa.

Matthei sostuvo que el Mandatario espera que Kast logre pasar al balotaje presidencial al argumentar que "todas las encuestas demuestran que yo soy la más difícil de derrotar en segunda vuelta".

Apoyo de exconcertacionistas a Matthei

Un grupo de 100 exmilitantes de la exConcertación, incluyendo figuras de centro e izquierda, expresaron públicamente su apoyo a la candidatura de Evelyn Matthei a través de una carta, asegurando que la decisión "no significa renunciar a nuestros principios".

El diputado Eric Aedo (DC), integrante del comando de la candidata presidencial oficialista, Jeannette Jara, minimizó el impacto de la misiva: "La carta de estos antiguos militantes de la exConcertación, siempre vienen a reafirmar que la segunda vuelta va a ser entre Jeannette Jara y Kast", respondió:

"Por otra parte, esta carta da cuenta de que Evelyn Matthei va a ser cuarta en esta elección presidencial de primera vuelta. La pregunta que tienen que responder estos exconcertacionistas es qué van a hacer en la segunda vuelta: ¿votarán por la extrema derecha o van a votar por la paz social, el desarrollo económico y la seguridad que ofrece Jeannette Jara?", fustigó.