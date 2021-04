Piñera citó a Chile Vamos a La Moneda por tercer retiro

En medio de las gestiones para "resolver" el tema del tercer retiro de ahorros previsionales, que ya envió al Tribunal Constitucional, el Presidente Sebastián Piñera convocó a los dirigentes de la coalición oficialista Chile Vamos a una reunión este domingo en La Moneda.

El encuentro está enmarcado en las intenciones del Ejecutivo de impulsar su propio proyecto sobre el 10%, expresadas luego del despacho del Congreso esta semana, con apabullante mayoría de votos en la Cámara Baja y el Senado, de la reforma transitoria de los parlamentarios de la oposición, que también contó con importante apoyo de parte del oficialismo, principalemente de Renovación Nacional.

En la cita de esta tarde noche participarán los timoneles de los partidos de Chile Vamos, los jefes de bancada e incluso, según ha trascendido, fueron invitados los abanderados presidenciales. Es probable que luego de ésta haya anuncios.

El Mandatario ya encabezó ayer sábado el comité político y luego reuniones separadas con los jefes de bancada de diputados de Chile Vamos y también con algunos senadores.

EVÓPOLI SE RESTA, QUE ABOGA POR INGRESO SOLIDARIO DE EMERGENCIA

No obstante, no asistieron todos al encuentro de hoy, ya que Evópoli decidió restarse por considerar que "la propuesta del Gobierno no permite dar un cauce institucional definitivo al problema de fondo, poniendo a disposición de la ciudadanía un financiamiento amplio a las familias chilenas y preservando los recursos de las jubilaciones que durante décadas de esfuerzo han ahorrado miles de chilenos".

"Chile atraviesa un momento muy complejo y la forma de enfrentarlo es con ideas claras, convicciones y acuerdos transversales que pongan a las personas en el centro de las preocupaciones y no con cálculos electorales que, de lado y lado, benefician exclusivamente a los políticos", expuso la tienda oficialista mediante una declaración pública.

En contraposición, propuso, "volvemos a insistir en la necesidad de implementar un Ingreso Solidario de Emergencia, entregado en forma expedita y financiado con cargo a ingresos generales de la Nación que asegure que ninguna persona que pueda necesitarlo quede fuera de los apoyos estatales".

"El camino de los atajos que observamos desde todos los sectores políticos, hoy indistinguibles unos de otros, es el peor consejero en momentos como este (...) Desde Evópoli optamos por no tomarlo", criticó.

Presionado por el amplio respaldo que tiene el tercer retiro tanto en el Congreso y en la ciudadanía, La Moneda ha salido a llamar a la búsqueda de acuerdos transversales para resolver ese tema y también conversar mecanismos para "allegar más recursos", como por ejemplo una nueva reforma tributaria, a fin de reforzar las ayudas sociales durante la pandemia.

Aunque el Gobierno dijo que evalúa presentar su propio proyecto sobre un nuevo giro de fondos de pensiones, la mayoría opositora en el Senado, liderados por la presidenta de la Corporación, la DC Yasna Provoste, ha condicionado cualquier diálogo a que Piñera primero desista de ir al TC y promulgue la reforma ya visada en el Parlamento.

REUNIÓN CON RN SOBRE AYUDAS SOCIALES

Momentos antes, el comité político conversó por cerca de 40 minutos con la bancada RN, el partido oficialista que más apoyo ha dado al retiro de ahorros. "Hemos sido citados para dar algunos planteamientos respecto del proceso de conversación que hay en curso con la oposición", confirmó el diputado Diego Schalper.

"Tal como dijo la senadora Provoste hace algunos días, no se humilla el que pide por Chile, y con la misma fuerza le queremos decir a ella: no se humilla el que le pide a la oposición que se sobreponga a sus posiciones y sea capaz de ir más allá", exhortó.

A juicio del legislador, "hoy a los chilenos les da lo mismo si esto viene de un lado o de otro, lo que les interesa es cómo llegamos con beneficios a las personas, por eso hemos venido con algunos planteamientos para contribuir a ese cuadro general".

Tras ese encuentro con los ministros de la Segpres, Juan José Ossa, y el vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, Schalper se mostró "satisfecho" ya que, según dijo, "muchas de las ideas" fueron consideradas por La Moneda para el probable anuncio que haya esta noche.