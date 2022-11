El otrora ministro de la Segpres Genaro Arriagada (ex-DC) reafirmó en El Primer Café su opinión de que el futuro órgano constituyente debe ser 100 por ciento elegido por la ciudadanía, "una posibilidad perfectamente democrática", y lamentó que la demora del Congreso en sellar un acuerdo "ha permitido que (el debate) se complique tremendamente". Otra alternativa que ha surgido es que el Parlamento realice reformas importantes a la Constitución vigente, "lo que tiene sustento jurídico, pero no político, (aunque) es democráticamente válido". Pero "lo que no es válido es la propuesta de Amarillos por Chile, de que el Congreso libremente nombre un conjunto de expertos para que presenten un proyecto de Constitución", fustigó Arriagada. A su juicio, el órgano debe ser "íntegramente elegido", ya que, "si no, habrá acusaciones de que no fue legítimo y que la anterior Convención, con todos sus errores, fue más democrática". Además, contrario a algunas voces del Socialismo Democrático, aseguró que "un plebiscito de salida no sanea una situación (de legitimidad) que democráticamente sea cuestionable; previo a eso necesitamos una discusión con participación ciudadana efectiva y de los pueblos originarios".

