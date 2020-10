Chahín y bajada del PC en cierre de campaña: Importa que estemos los que firmamos el Acuerdo por la Paz

Tras restarse del acto conjunto de la oposición, el Partido Comunista realizó esta mañana un banderazo en Plaza Baquedano para marcar el cierre de la campaña por el Apruebo para al plebiscito constituyente, cuyo período de propaganda termina este jueves.

A la actividad, que tuvo lugar alrededor de las 11:00 horas, llegaron el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, principal presidenciable del partido, diputados y diputadas y el director de la franja televisiva del comando "Apruebo Chile Digno", Hernán Caffiero.

Sobre su negativa para cerrar la campaña junto al resto de la oposición, el timonel comunista, Guillermo Teillier, sostuvo que "la pregunta podría ser al revés: ¿por qué no vinieron los otros acá?, ¿por qué tenemos que ser subsidiarios de ellos?".

📢 A 3 días de la histórica jornada, las fuerzas antineoliberales y el Director de nuestra franja @hcaffiero, nos abrimos paso ahora a la transformación de Chile.



👉 Por nuestro futuro, este 25 de octubre volvemos a ser miles: #AprueboChileDigno 👏 pic.twitter.com/PnY1ZiAT2o — Apruebo Chile Digno (@AprueboChDigno) October 22, 2020

En tanto, aseguró que para "conversaciones respecto de cuestiones concretas del proceso constituyente, nosotros estamos absolutamente disponibles, plenamente abiertos, no tenemos ningún problema".

"Pero para sacarse fotos de nuevo, dar la imagen de que estamos unidos cuando no estamos unidos, a mí me parece que eso es peor. Lo mejor es hablar con la verdad, tenemos diferencias, las diferencias no han permitido hasta ahora llegar a acuerdos", afirmó.

Por su parte, para esta tarde están convocados los otros comandos opositores por el Apruebo para un acto frente al Palacio de La Moneda.

El presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde lamentó la decisión del PC puesto que "ante los desafíos que vienen por delante, se requiere unidad; pero bueno, cada partido tiene el legítimo derecho de determinar cómo participar este evento".

A su vez, el timonel DC, Fuad Chahin, desdramatizó la bajada comunista, y subrayó que "lo importante es que estemos al menos quienes firmamos el Acuerdo (por la Paz) el 15 noviembre, quienes apoyamos la reforma constitucional para tener un proceso constituyente".

"Quienes desde un principio hemos apostado por una vía democrática, institucional y participativa para darnos una nueva Constitución; es muy importante que nosotros demos una señal de unidad en este día de cierre de las campañas", enfatizó.

En el Frente Ampllio, a su vez, realizó en el Paseo Huérfanos una simulación de voto por el Apruebo, liderado por Beatriz Sánchez.

BANDERAZO DE LOS RN POR EL APRUEBO Y CARAVANA UDI POR EL RECHAZO

En el otro sector, en el oficialismo, la parte de RN que va por el Apruebo realizó un banderazo cerca de las 07:00 de la mañana en la comuna de Puente Alto, que contó con la presencia de la diputada Ximena Ossandón, su hermano el senador Manuel José Ossandón, y el diputado Camilo Morán, entre otros.

"Yo estoy convencida, súper convencida, de que no vamos a tener problemas, de alguna forma el resultado como que ya se siente, y por otro lado estamos clarísimos, pero muy clarísimo que terminado ya los últimos cómputos de la elección, al menos Renovación Nacional va a empezar a buscar los mejores constituyentes", expresó la diputada.

Hoy cerramos campaña por #Apruebo en #PuenteAlto. Parte de nuestro sector también anhela cambios y quiere un Chile mejor y + justo. Soñamos con un país en paz. Si algunos sectores nos asocian con la violencia es porque no entienden lo q es un proceso constitucional . #ContigoCHV pic.twitter.com/b7Ch6i1u1u — Ximena Ossandón (@nonaossandon) October 22, 2020

En tanto, la UDI ha realizado esta semana una caravana en casa rodante por el país promoviendo el voto por el Rechazo. Esta mañana pasó Curicó, en la Región del Maule, y cerrará esta tarde en Santiago, alrededor de las 19:30 horas.

"Desde la comuna de Providencia realizaremos una caravana para culminar con esta gira que hicimos en casa rodante desde el lunes en Puerto Montt, y queremos darle un golpe de energía a toda esa gente, esa mayoría silenciosa que va a votar Rechazo que acuda este domingo 25 de octubre, porque daremos una gran sorpresa", comentó el diputado Tomás Fuentes.

El gremialismo no hará un acto oficial de cierre de campaña.