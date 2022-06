Entre libros de crucigramas, cómics, revistas y dulces de todo tipo, no hay quiosco o puesto ambulante del centro de Santiago que no ofrezca el borrador de la nueva Constitución, un escrito que ha sido solicitado -según los mismos vendedores- en gran cantidad por los chilenos, que en septiembre deberán votar si lo aprueban o no. "Los precios varían entre los 3.000 pesos del más pequeño y los 5.000 pesos del más grande", apuntó a Efe uno de los vendedores, quien también anticipa que las ventas se dispararán aún más cuando se acerque el plebiscito de salida. De todas maneras, cabe recordar que lo que se está vendiendo ahora es un borrador provisional, pues la Convención Constitucional entregará el 4 de julio la propuesta final, con un texto armonizado y, según se anticipa, más breve que el conocido actualmente.

