En El Primer Café de Cooperativa, la panelista Luz Poblete, secretaria general de Evópoli, opinó que José Antonio Kast no debe ser invitado por Chile Vamos a participar en una lista única -que incluya a independientes y militantes de derecha- para postular a la Convención Constitucional que redactará la nueva Carta Magna. Afirmó que el bloque oficialista es "un pacto político y no sólo electoral" y, recurriendo a una metáfora, señaló: "En este condominio de cuatro casas que es Chile Vamos, la UDI tiene todo el derecho a invitar a su casa a ciertas personas (...), pero no tenemos por qué los demás invitar a la casa a personas que no conocemos".

