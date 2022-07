Ex Presidenta Bachelet: "Con el Apruebo es más fácil conducir las transformaciones y llegar más lejos"

La ex Presidenta Michelle Bachelet emitió una carta donde reiteró su postura por el Apruebo en el próximo plebiscito de salida, y sostuvo que es "el mejor punto de partida para hacer realidad lo que tanto tiempo nos fue negado", ya que es "más fácil conducir las transformaciones y llegar más lejos".

En su paso por Chile y tras la reunión que sostuvo con el Presidente Gabriel Boric, la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU -cargo en el que estará hasta fines de agosto- expresó estar "feliz de estar en casa" a través de un misiva que, principalmente, apunta a la propuesta de nueva Constitución y el plebiscito de salida del próximo 4 septiembre.

En esta línea, la ex Mandataria señaló que "no tiene sentido temer a nuestras diferencias, al debate legítimo, aquel basado en hechos y respeto, mediante el cual se sostiene cualquier acuerdo durable. Fue lo que nos permitió recuperar la democracia, conquistar derechos y aspirara una mejor vida para todos", agregando que "estoy segura que ahora no será distinto", porque "tenemos razones para confiar en nuestra democracia y nuestra ciudadanía".

Además, recalca que "tendremos una nueva Constitución, porque es lo que la ciudadanía pide y necesita. Y lo haremos con responsabilidad, avanzando con acuerdos que llegarán inevitablemente. Porque ese país somos", apuntando también a los chilenos y chilenas, que "tienen en sus manos la definición del camino a seguir. Como antes cuando derrotaron al dictador, como ayer cuando demandaron dignidad y fin a los abusos, como ahora que no dejan de pedir una constitución nacida en democracia".

Respecto al texto en sí, indicó que ve "un camino abierto para vivir mejor, para conquistar lo que tanto necesita Chile: más y mejores derechos sociales, y más y mejor democracia", aunque destacó que "no es perfecto".

"Pero un texto de este tipo no debe ser evaluado en abstracto. La propuesta que se ofrece al país fue elaborada con una pluralidad de voces inédita y bajo condiciones particulares de inquietudes nacionales y globales. Lo natural es que dé origen a revisiones, ajustes, complementos", aseguró.

Finalmente, reiteró su postura por la opción Apruebo porque, a su juicio, es "el mejor punto de partida para hacer realidad lo que tanto tiempo nos fue negado. Con el Apruebo es más fácil conducir las transformaciones y llegar más lejos. Apruebo tener una nueva Constitución que nos dé herramientas para cambiar, al fin, todo lo que haya que cambiar".

"Apruebo que tengamos seguridades para viviendas dignas, para mejores pensiones, para vivir con bienestar. Apruebo tener una nueva Constitución para que jóvenes y personas mayores miren con el mismo anhelo el futuro que vamos a construir", dijo, y añadió que "Apruebo, finalmente, con la serenidad de haber impulsado un proceso constitucional participativo y que confirmó que como país estamos listos".

SIGUEN LAS CAMPAÑAS DE CARA AL PLEBISCITO

En este marco, desde el equipo de coordinación de la campaña para el Apruebo, el diputado Vlado Mirosevic (PL) informó que para este sábado tienen organizado "el primer evento masivo que va a ser en la Plaza de Maipú, en donde esperamos reunir a miles de personas que puedan disfrutar de un gran concierto, hay muchos artistas invitados".

"A su vez, esto va a ser el puntapié inicial de lo que será luego una serie de eventos masivos en distintas partes de Chile y muchas giras regionales, porque queremos llegar a cada rincón del país explicando por qué con esta Constitución hay mucho que se gana, que se gana para la familia chilena y que se gana en los derechos de cada una de ellas", puntualizó el parlamentario.

En tanto, desde el Rechazo, el jefe comunal de Colchane, Javier García, aseguró que "es importante que los alcaldes seamos actores principales para promover el Rechazo de esta propuesta constitucional, ya que a nuestro juicio se contrapone a los reales intereses y necesidades que tiene la sociedad chilena, sobre todo en materia de seguridad".

"Hoy la migración descontrolada sigue afectando a nuestro país, y justamente esta propuesta constitucional no establece mecanismos eficaces para controlar de manera efectiva el ingreso irregular de migrantes", aseguró.

La campaña de este sector, que cuenta con el apoyo de alcaldes de la capital como Germán Codina (Puente Alto) Evelyn Matthei (Providencia), se desplazó al norte del país para promover esta opción.

Por otra parte, el ex constituyent frenteamplista Daniel Stingo denunció ayer haber sido atacado por un grupo organizado del Rechazo en Puyehue durante un conversatorio con vecinos.