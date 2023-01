Los 24 expertos y los 14 "árbitros" del nuevo proceso constituyente

La Sala del Senado aprobó por 41 votos a favor, tres en contra y una abstención los 12 miembros de la Comisión de Expertos para el proceso constituyente correspondientes a la Cámara Alta, los que se suman a los ya electos ayer en la Cámara de Diputadas y Diputados.

APROBADO✅| Sala del Senado aprobó por 41 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención, los miembros de la #ComisiónExperta para el proceso constituyente. La nómina aprobada se suma a los 12 integrantes electos por la @Camara_cl.



https://t.co/kzpik5gvui

La nómina de las 12 personas elegidas para terminar de componer la Comisión de Expertos es la siguiente:

Gabriel Osorio (PS)

Catalina Lagos (PS)

Francisco Soto (PPD)

Leslie Sánchez (PPD-PL)

Magaly Fuenzalida (Apruebo Dignidad)

Alejandra Krauss (DC)

Hernán Larraín Fernández (UDI)

Bettina Horst (UDI)

Teodoro Ribera (RN)

Jaime Arancibia (RN)

Katherine Martorell (RN)

Sebastián Soto (Evópoli)

Éstos nombres se suman a los ya elegidos la última jornada en la Cámara Baja:

Natalia González (UDI)

Máximo Pavez (UDI)

Juan José Ossa (RN)

Verónica Undurraga (PPD)

Flavio Quezada (PS)

Catalina Salem (RN)

Carlos Frontaura (Partido Republicano)

Marcela Peredo (PDG)

Alexis Cortés (PC)

Paz Anastasiadis (DC)

Domingo Lovera (Frente Amplio)

Antonia Rivas (Frente Amplio)

El Senado también aprobó el nombramiento de Luis Rojas Gallardo y Rodrigo Pineda Garfias como secretario y prosecretario, respectivamente, para el nuevo proceso constituyente.

De esta manera se termina el trabajo en el Congreso respecto al proceso constituyente, ya que este miércoles también se eligieron los 14 juristas integrantes del Comité Técnico de Admisibilidad, o denominados "árbitros":

Viviana Ponce de León (Frente Amplio)

Julia Urquieta (PC)

Marcos Contreras (Acción Humanista)

Claudio Grossman (PPD)

Estefanía Esparza (Partido Radical)

Juan Carlos Ferrada (PS)

Tomás Jordán (DC)

Marisol Peña (RN)

Víctor Avilés (RN)

Héctor Mery (UDI)

Cecilia Flores (UDI)

Ana María García (Chile Vamos)

Josefina Soto (Chile Vamos)

Enrique García (PDG)

Ahora sólo queda que el Comité de Expertos y el Comité Técnico de Admisibilidad se instale, cuyos procesos se iniciarán el 6 de marzo, para luego dar paso a la elección de las y los consejeros constitucionales, que se llevará a cabo el 7 de mayo próximo.

OFICIALISMO Y OPOSICIÓN VALORARON EL PROCESO

El presidente de Renovación Nacional (RN), el senador Francisco Chahuán, expresó que "quiero felicitar porque acá ha habido la capacidad de entender que los procesos hay que concluirlos, y porque acá ha habido cumplimiento de la palabra empeñada. Era mucho más fácil actuar con el populismo de las izquierdas y las derechas, que buscaban apedrear el proceso; acá lo que ha habido es una señal de responsabilidad con Chile".

Por su parte, el timonel de Revolución Democrática (RN), el también senador Juan Ignacio Latorre, dijo que el texto que se proponga tiene que "interpretar y tiene que conectar también con las urgencias, con la precariedades, con las crisis de la vida cotidiana de las grandes mayorías de nuestro país".

Y advirtió que si no se logra lo anterior, "es muy probable que también el pueblo de Chile considere que este segundo proceso constituyente sea un proceso construido desde arriba, desde las élite, desde expertos enamorados de sus ideas y de sus tesis, que bajan del Olimpo con la verdad revelada y desde los partidos políticos que lamentablemente no gozamos de muy buena percepción. Este proceso no está garantizado, tendremos que construir las condiciones de diálogo social y político para que arribemos a un buen puerto".

Finalmente, desde el Gobierno, la ministra de la Segpres, Ana Lya Uriarte, comentó que "vemos con mucha satisfacción el hecho de que ya tengan tanto en la Cámara de Diputados como el Senado, un acuerdo muy sustantivo en torno a los nombres de los expertos que van a acompañar el proceso constituyente y vemos nombres en los cuales todos podemos reconocer trayectoria, conocimiento, mucho acervo de todo tipo".