El ex timonel socialista Osvaldo Andrade dijo en El Primer Café estar convencido de que el Presidente Sebastián Piñera votará Rechazo en el plebiscito constitucional, pero "no se atreve a decirlo". El ex parlamentario basa su presunción en que "él (Piñera) entiende que el Apruebo es una medida (evaluación de la gestión) de su Gobierno también". Por ello, si el Jefe de Estado llegase a decir que está por el Apruebo, "cava su propia tumba", indicó Andrade.

