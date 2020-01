Paridad: Harboe asegura que implementar listas cerradas "no es muy presentable"

El presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Felipe Harboe (PPD), criticó la propuesta de Chile Vamos para garantizar la inclusión de mujeres en el proceso constituyente mediante listas distritales cerradas.

Se estima que el proyecto será votado en particular en Sala el miércoles, aunque siguen las diferencias entre el oficialismo y la oposición sobre el mecanismo más idóneo para llevarlo a cabo.

"Vamos a tratar de hacer una propuesta intermedia. Vamos a ver si se puede llegar a algo así. Eso va a suponer, espero yo, recabar el mejor de los ánimos y de voluntad de acuerdo", dijo Harboe.

Para el legislador, "no es posible avanzar en un sistema de lista cerrada, porque es contrafactual hoy en día decirle a los ciudadanos que no van a votar por personas, que van a votar partidos políticos. Eso yo creo que no es muy presentable", remarcó.

"La cuota de entrada no garantiza paridad"

Sin embargo, el timonel de RN, Mario Desbordes, reiteró que lo despachado por la Cámara Baja no es óptimo para el proceso constituyente.

"No engañemos a la gente diciendo que las cuotas de entrada bastan y sobran, porque eso no es cierto. El presidente del Servel ha sido muy categórico: él detectó a lo menos 100 candidatos que no recibieron un peso, que no hicieron campaña, entonces, plantear que solo la cuota de entrada va a garantizar paridad, no me parece", puntualizó.

Por lo tanto, defendió lo planteado por su coalición y dijo esperar que "concite acuerdos transversales y muestre que estamos tratando de mejorar esta propuesta".

"Si no los concita, hay parlamentarios de Renovación que han planteado que van a aprobar lo que salió de la Cámara, pero yo creo que lo que se está planteando, mejorado incluso de las listas cerradas distritales, puede ser una muy buena alternativa", aseguró.

La oposición necesita dos votos del oficialismo para sacar adelante el proyecto, y si no hay un acuerdo, el senador Juan Castro (RN) se inclinaría por lo que aprobó la Cámara de Diputados.

Otra opción en ese caso sería Manuel José Ossandón, pero está de viaje y podría regresar entre miércoles y jueves, así que si se pone en tabla esta semana, no está garantizado que los votos estén.