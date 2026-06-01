Ejecutivo impulsará "Registro de Vándalos e Incivilidades", con sanciones en gratuidad y PGU

En el marco de su primera Cuenta Pública ante el Congreso, el Presidente José Antonio Kast anunció la creación de un "Registro de Vándalos e Incivilidades", que busca sancionar con la pérdida de beneficios sociales, como la gratuidad, a quienes cometan delitos contra Carabineros, servicios de salud o el transporte público.

Durante su discurso, el Mandatario enfatizó que no "basta con combatir al crimen organizado y a la delincuencia, sino también tenemos que proteger a nuestros vecinos de aquellas conductas que van horadando nuestros barrios, que dañan nuestro patrimonio nacional, histórico y cultural; que altera la tranquilidad de las familias y deteriora la infraestructura pública".

"¿Quién no disfrutó estos días del patrimonio? Fueron millones de chilenos que salieron a recorrer el patrimonio nacional, lo que todavía estaba en pie. Porque podríamos haber perdido mucho más en el 'estallido (social)'. En ese momento algunos se sentían orgullosos de la destrucción, pero nadie se puede sentir orgulloso de situaciones como esa", apuntó.

Por lo anterior, el exrepublicano subrayó la necesidad de "recuperar nuestro patrimonio y, en los próximos días, ingresaremos un proyecto de ley para crear el Registro de Vándalos e Incivilidades".

"Este registro permitirá que quienes hayan cometido delitos como atentar contra Carabineros, el personal de los servicios de salud, contra cualquiera que esté en el transporte público, o también el tráfico de estupefacientes, perderán beneficios sociales. Eso va a ser un hecho", explicó.

El jefe de Estado invitó "a los parlamentarios a que nos apoyen en estas medidas que son fundamentales".

"Nadie que queme un bus o que destruya lo público merece tener gratuidad en la educación, es incompatible una buena educación con la destrucción de los bienes. Nadie que destruya lo público merece tener una Pensión Garantizada Universal; tiene que hacerse cargo de los destrozos que haga en nuestra patria: la mano va a cambiar", concluyó.