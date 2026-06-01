Evitando la autocrítica, Kast rindió su primera Cuenta Pública: "Un país no se reconstruye en tres meses"

El Presidente José Antonio Kast realizó, a partir del mediodía de este lunes, su primera Cuenta Pública en el Congreso Nacional en Valparaíso.

En el discurso, que se extendió por más de dos horas, el Mandatario detalló el trabajo realizado en estos primeros meses y anunció los próximos ejes de su gobierno, principalmente enfocados en seguridad y economía.

Previo al discurso, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, adelantó que el tema clave será "reimpulsar. Esa es la palabra de hoy día: reimpulsar el programa de Gobierno, la acción del Gobierno, el cual tiene una conexión muy clara con las prioridades ciudadanas, con los siete millones de personas que votaron por el Presidente José Antonio Kast y también con las personas que no votaron por él".

"Los ruidos políticos del ajuste del gabinete ya han quedado atrás, la instalación ya está terminada y, por lo tanto, lo que corresponde hoy día es reimpulsar, dando cuenta de lo que se ha hecho, dando cuenta del estado en que el Presidente recibió el país y también con los anuncios que nos permitan proyectar la labor del Gobierno", añadió la autoridad.

Seguridad

En su discurso, iniciado minutos después del mediodía, el Mandatario planteó que "Chile necesita volver a crecer y restablecer la confianza para volver a creer", indicando que "la realidad con que recibimos el gobierno fue más compleja de la que habíamos imaginado".

"Quiero hacer un llamado a todas las fuerzas políticas, porque los chilenos nos eligieron para solucionar los problemas que los aquejan. No tenemos tiempo que perder, tenemos que avanzar y rápido", insistió, pidiendo que se conviertan en un "puente" para la ciudadanía.

En materia de seguridad, el Presidente anunció un plan de intervención barrial intensivo, con copamientos policiales. "La mano cambió (...) La seguridad no se decreta en un papel, se construye barrio por barrio, calle por calle, con presencia, tecnología y resultados medibles", insistió el Mandatario.

"Carabineros fue víctima de una campaña de desprestigio que, en cinco años, causó el retiro de más de 4.500 funcionarios (...) contarán con el respaldo de este gobierno si hacen uso legítimo de la fuerza", dijo.

Kast recalcó que "La Araucanía no será más refugio de terroristas ni de prófugos de la justicia. A quien quema, roba o asesina, le caerá todo el peso de la ley".

En materia de migración, el Mandatario recordó que "lo dijimos en campaña y hoy lo volvemos a reiterar: quienes entraron por la ventana, de manera clandestina e ilegal, más pronto que tarde van a tener que abandonar el país".

Economía

Posteriormente, el Presidente sostuvo que "el estado económico de la nación es incluso más complejo de lo que se podía prever (...) el desempleo es un dolor enorme, el crecimiento se estancó".

"La irresponsabilidad fiscal no es una abstracción de los economistas. Es una realidad que pagan tarde o temprano los chilenos a los que el Estado debe proteger", puntualizó.

Kast destacó que "hemos implementado medidas de contención y eficiencia del gasto por más de 1,3 billones de pesos (...) es ordenar la casa para que la situación no empeore más. Estamos cumpliendo con nuestro compromiso de campaña de hacer un ajuste fiscal profundo, sin tocar los beneficios sociales".

"Nuestra meta es llevar a Chile a crecer al 4% para que la economía vuelva a activarse. Es bajar el desempleo al 6% para recuperar al menos 300 mil empleos", añadió.

El Presidente insistió en que "aprobar el Proyecto de Reconstrucción es indispensable para volver a crecer, a emprender y generar los empleos que necesitan los chilenos".

"Vamos a entregar un apoyo económico a las familias del 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares que tengan hijos entre 0 y 13 años. Serán 30 mil pesos por niño para ayudar con los gastos del hogar, y llega justo cuando más se necesita", anunció.

Educación y Sala Cuna

El Presidente también planteó que "en educación llevamos una década perdida por reformas que extraviaron las prioridades. Se desatendió el aprendizaje y se debilitaron valores esenciales como el respeto, el orden y la disciplina. La violencia ganó terreno en nuestras escuelas".

"Tras una década en que un sistema centralizado entregó la admisión escolar

prácticamente al azar, ingresaremos un proyecto de ley que ponderará el mérito de los alumnos y el derecho de los padres a elegir un proyecto educativo", agregó.

Kast también adelantó que "en una materia que cruza la educación, el trabajo y los desafíos de las mujeres, el próximo 15 de junio ingresaremos una indicación al proyecto de ley de Sala Cuna para poner fin a una barrera que, por más de 100 años, ha afectado la contratación de mujeres en Chile".

Auditoría

Kast también se refirió al Plan de Inspección Total, correspondiente a "una revisión inédita del gasto fiscal en más de 500 servicios públicos, con más de mil auditores trabajando, apoyados por inteligencia artificial para detectar patrones anómalos. Los primeros hallazgos son preocupantes".

"Encontramos más de 3 mil millones de dólares pendientes de pagos muy por encima de lo habitual. Y cerca de 10.000 pymes esperaban pagos postergados por más de 250 millones de dólares", recalcó.

Ante esta situación, se avanzará en la "institucionalización del Servicio de Auditoría Interna, con mayores facultades y financiamiento, que será un colaborador más eficaz para el enorme trabajo que hace la Contraloría General de la República".

Arquitectura del Estado

El Presidente también detalló que "en las próximas semanas vamos a presentar un proyecto de ley para avanzar hacia la fusión institucional del Ministerio del Interior y el Ministerio Secretaría General de Gobierno en una sola estructura orgánica".

"Convocaremos a una Comisión de Expertos con el mandato de proponer una nueva arquitectura del Estado. Una estructura ministerial más racional, que reduzca el número de carteras, elimine las superposiciones de funciones y reasigne los recursos. A partir de sus propuestas, enviaremos al Congreso las iniciativas que en el tiempo permitan concretar una reducción real y ordenada de ministerios", insistió.

A modo de cierre, el Mandatario indicó que "la emergencia no es el lugar donde Chile se queda. Es el lugar desde donde Chile se levanta. Porque la palabra emergencia, además de una crisis, también es lo que emerge. Lo que brota. Lo que sale a flote. En estos 82 días, desde la emergencia comienza a emerger otro Chile. Emerge un país más seguro. Emerge la inversión que se había ralentizado en el país".