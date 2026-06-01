Gremios empresariales reaccionaron satisfechos a la Cuenta Pública de Kast

Varios gremios de empresas reaccionaron a la primera Cuenta Pública del Presidente Kast, y en general la mirada fue positiva, destacando todos que la seguridad, la inversión y el empleo constituyeran un eje transversal en la alocución ante el Congreso Pleno.

Desde la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), su presidente Antonio Walker -exministro del sector- destacó "el tono, el espíritu y las prioridades planteadas", coincidiendo con la tesis de que "Chile enfrenta una situación que exige sentido de urgencia y una mirada país: recuperar el crecimiento, fortalecer la seguridad y volver a generar confianza requiere un esfuerzo conjunto entre el Estado, el sector privado y la sociedad".

También desde el sector agrícola, Iván Marambio, timonel de Frutas de Chile, valoró que el jefe de Estado "haya incorporado a la agricultura dentro de las prioridades para el desarrollo del país, abordando temas estructurales como seguridad hídrica, inversión en riego, innovación y apertura de mercados. Como gremio, llevamos tiempo impulsando una agenda hídrica de largo plazo, con mirada de Estado".

La Cámara Chilena de la Construcción (CChC), en voz de su timonel Alfredo Echavarría, se expresó en una línea similar: "Valoramos especialmente el énfasis puesto en materias de seguridad, un aspecto fundamental para el bienestar de las personas, el desarrollo de las ciudades y la recuperación de la inversión".

Para Fernando García, presidente de la Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas (Asimet), fue destacable que seguridad, crecimiento y empleo ocuparan un lugar central, porque "la seguridad pública es una condición indispensable para invertir, producir y generar empleo. Asimismo, valoramos las medidas orientadas a agilizar permisos y reducir obstáculos que dificultan la materialización de proyectos productivos"

Rodrigo O'Ryan, presidente de la Corporación de la Madera (Corma), planteó que "sin duda, los ejes planteados van en la misma línea de los desafíos que el sector forestal ha venido impulsando. En primer lugar, la seguridad y la certeza jurídica, condiciones fundamentales para que las personas puedan vivir tranquilas, trabajar y desarrollar inversiones".

"Valoramos que la Cuenta Pública haya puesto el foco en los desafíos que más preocupan a los chilenos: seguridad, crecimiento económico, inversión y generación de empleo. Son señales positivas que apuntan a recuperar la confianza, las certezas y las condiciones para que el país vuelva a crecer", comentó a nombre de SalmonChile el exministro y exdiputado UDI Patricio Melero, actual timonel de esa gremial.