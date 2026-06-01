Kast anunció intervención en 50 barrios críticos y "siete fuerzas de tarea" contra el crimen

El Presidente José Antonio Kast anunció en su primera Cuenta Pública que, en materia de seguridad, "en las próximas semanas", implementarán un "plan de intervención barrial intensivo" en zonas críticas.

Según el Mandatario, dicho programa "articulará las capacidades del Estado en, inicialmente, 50 barrios críticos", donde se mostrará "la verdadera potencia y fuerza del Estado. Una vez que vayamos recuperando un barrio, vamos a ir por el otro", afirmó.

"En cada uno de esos barrios habrá un copamiento policial dirigido de forma concreta, con patrullajes preventivos y operativos focalizados contra los mercados ilícitos y el crimen organizado", precisó.

"La mano cambió y eso se va a ir notando día a día. El crimen organizado no tiene espacio en Chile y vamos a ir tras ellos, pero vamos a necesitar la colaboración del Congreso para hacer algunas modificaciones legales", anticipó Kast.

Esbozó "siete fuerzas de tarea" contra "amenazas precisas"

"Adicionalmente, vamos a crear siete fuerzas de tarea dirigidas por nuestro ministro de Seguridad Pública (Martín Arrau), que buscará unir todas las capacidades que muchas veces están dispersas entre ministerios, poderes autonónomos, policías, Gendarmería y servicios fiscalizadores", anunció Kast.

"Cada una de estas fuerzas irá a golpear una amenaza precisa: controlar fronteras y puertos, perseguir a secuestradores y sicarios, el ciberdelito, el crimen organizado, los mercados ilícitos, las finanzas criminales y la violencia en la Macrozona Sur", precisó.

"Estas metas las vamos a mostrar mensualmente, para que cada uno vaya evaluando (...). Queremos dejar atrás la respuesta fragmentada y pasar a una ofensiva coordinada y permanente para perseguir a las bandas", cerró.