Los siete ejes de la Cuenta Pública, analizados por la IA

Ante el Congreso Pleno, el Presidente de la República, José Antonio Kast, rindió su primera Cuenta Pública para exponer el estado de la nación tras 82 días de gestión; y a partir del texto oficial que entregó el Gobierno analizamos con dos inteligencias artificiales su contenido, para definir siete ejes.

El Mandatario realizó un crudo diagnóstico de la realidad del país, advirtiendo que Chile enfrenta actualmente una "triple emergencia", manifestada en las áreas de seguridad, economía y social. A pesar de la complejidad del escenario, Kast manifestó una profunda esperanza basada en el esfuerzo de la ciudadanía y delineó una hoja de ruta coordinada que busca devolver el orden y la estabilidad institucional.

Durante su alocución, el jefe de Estado denunció el desorden financiero heredado, revelando que el año 2025 cerró con un déficit estructural de 3,7% del Producto Interno Bruto. Frente a esto, informó la implementación inmediata de un ajuste fiscal profundo con medidas de contención de gasto público por más de 1,3 billones de pesos, asegurando que no se afectarán los beneficios sociales de la población. Asimismo, enfatizó el respaldo político y ciudadano irrestricto hacia Carabineros, la PDI y las Fuerzas Armadas desplegadas en las distintas macrozonas del territorio nacional.

En el mensaje, el Mandatario llamó a la unidad de todas las fuerzas políticas del Parlamento para avanzar en acuerdos urgentes y dejar de lado las descalificaciones personales.

Los 7 ejes de la Cuenta Pública 2026, según Gemini Pro

1. Seguridad Ciudadana y Combate Focalizado al Crimen Organizado

El Ejecutivo implementará el Plan de Intervención Barrial Intensivo en 50 barrios críticos con patrullaje preventivo y copamiento policial dirigido. Además, se crearán siete Fuerzas de Tarea lideradas por el Ministerio de Seguridad Pública para desarticular amenazas específicas y mercados ilícitos.

2. Control Fronterizo y Ordenamiento Migratorio

Se reforzará el monitoreo en las fronteras mediante la excavación de zanjas, despliegue de drones y convenios internacionales contra el crimen transnacional. Asimismo, el Ejecutivo impulsará el denominado "Plan Retorno" para desincentivar la permanencia de extranjeros que ingresaron ilegalmente al país.

3. Ajuste Fiscal, Estabilización de Cuentas y Empleo

El Gobierno priorizará el crecimiento económico con miras a activar la inversión, elevar la recaudación fiscal y crear miles de nuevos puestos laborales. Para corregir la brecha financiera del país, se aplicará un ordenamiento estricto sin desatender la entrega ni el financiamiento de los beneficios sociales.

4. Reactivación de Inversiones y Modernización Energética y Tecnológica

La administración acelerará la tramitación de proyectos ambientales y sectoriales trabados mediante plataformas de seguimiento diario e instancias interministeriales específicas. Adicionalmente, se modernizará el sistema tarifario eléctrico y se potenciará la infraestructura digital orientada al desarrollo de la inteligencia artificial.

5. Salud Pública y Plan Oncológico de Emergencia

Ante las altas listas de espera, se mantendrá la prioridad en las atenciones médicas y cirugías pendientes a través de la complementariedad público-privada. También se dará continuidad al Plan Oncológico de 90 días, el cual ya registra un significativo avance en la resolución de casos críticos.

6. Reforma Educacional, Admisión por Mérito y Aula Segura

Se promoverá el proyecto de ley "Escuelas Protegidas" con el objetivo de dotar a los establecimientos de herramientas eficaces frente a la violencia escolar. Paralelamente, se ingresará una reforma para sustituir el sistema de admisión centralizado, restituyendo el derecho preferente de los padres y valorando el mérito.

7. Transparencia Institucional, Modernización del Estado y Combate a la Corrupción

El Mandatario propiciará la fusión del Ministerio del Interior y la Segegob, junto con acelerar la discusión parlamentaria de la ley Transparencia 2.0. Al mismo tiempo, se implementará una Fuerza de Tarea Legal para agilizar los sumarios administrativos por irregularidades y abusos en licencias médicas.

Los 7 ejes de la Cuenta Pública 2026, según Perplexity Pro

1. Seguridad y control territorial

El discurso coloca la seguridad como la primera emergencia nacional y enumera acciones en fronteras, barrios, puertos, carreteras y cárceles. Se enfatiza el combate coordinado al crimen organizado, el refuerzo policial, nuevas fuerzas de tarea y medidas más duras contra delitos e incivilidades.

2. Reactivación económica y empleo

El Presidente presenta el crecimiento como condición para recuperar el bienestar social y reducir el desempleo. Propone destrabar inversión, simplificar permisos, modernizar minería, apoyar al agro y llevar la economía a una meta de crecimiento del 4% con 300 mil empleos más.

3. Ajuste fiscal y orden del Estado

La cuenta pública insiste en una situación fiscal compleja, con déficit y proyecciones erradas, y defiende un ajuste sin tocar beneficios sociales. Junto con el recorte y la eficiencia del gasto, se plantea racionalizar ministerios, modernizar la alta dirección pública y reducir duplicidades.

4. Emergencia social y salud

El relato identifica una crisis social menos visible pero muy profunda, marcada por listas de espera, cáncer, soledad, natalidad y problemas de cuidados. En salud, destaca el plan oncológico, la priorización de prestaciones pendientes y el trabajo público-privado para acelerar atenciones.

5. Educación, familia y niñez

La educación aparece como un pilar para reconstruir el país, con foco en aprendizaje, disciplina, autonomía escolar y mayor rol de las familias. Además, se anuncian medidas como Escuelas Protegidas, Chile Aprende y Avanza, sala cuna universal y planes de acogida y protección para niños vulnerables.

6. Vivienda, ciudad e infraestructura

El discurso aborda el déficit habitacional, la demora en acceder a una casa y la necesidad de ampliar suelo, bajar burocracia y acelerar reconstrucción. A eso suma una agenda de grandes obras: Ruta Austral, puertos, Metro, recuperación de espacios públicos y reconstrucción postincendios.

7. Probidad, transparencia y modernización institucional

La cuenta pública dedica un bloque importante a la corrupción, las licencias médicas irregulares y la falta de control en el gasto público. En respuesta, propone más auditoría, transparencia 2.0, sanciones efectivas, modernización del Estado y una administración basada en mérito y trazabilidad.