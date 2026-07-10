Exministro Enrique Krauss será velado en el Salón de Honor del Congreso en Santiago

La familia del exministro del Interior Enrique Krauss, quien falleció este viernes a los 94 años, informó que sus restos serán velados en una ceremonia pública en el Salón de Honor de la sede del Congreso Nacional en Santiago.

De acuerdo con el cronograma oficial, el velatorio se llevará a cabo durante este sábado 11 de julio, extendiéndose en horario continuado desde las 09:00 hasta las 19:00 horas.

Los homenajes en memoria del histórico dirigente de la Democracia Cristiana, quien también se desempeñó como diputado y exembajador de Chile en España, proseguirán el domingo 12 de julio. Para esa jornada, la familia detalló que a las 14:00 horas se oficiará una misa fúnebre en la parroquia San Juan Apóstol, ubicada en Jacques Cazotte 5600, en la comuna de Vitacura.

Una vez concluido el servicio religioso, el cortejo fúnebre se trasladará hacia el Cementerio General, donde se realizará su funeral y última despedida a partir de las 16:00 horas.

Duelo nacional

El Presidente José Antonio Kast decretó tres días de duelo nacional a partir de este viernes tras el fallecimiento del exministro Krauss.

La medida, que rinde homenaje a la destacada trayectoria de la exautoridad, se extenderá hasta el domingo.

Durante este período, todas las sedes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, oficinas públicas, reparticiones del Estado, así como las unidades de las Fuerzas Armadas, Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI), deberán mantener la bandera nacional izada a media asta.

Asimismo, la normativa contempla la suspensión de todos los actos y ceremonias de Gobierno que revistan un carácter de festejo, incluyendo espectáculos y entretenimientos públicos de carácter oficial.