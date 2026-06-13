Junta Nacional de la DC oficializó al diputado Álvaro Ortiz como su nuevo presidente

La Democracia Cristiana (DC) inició una nueva etapa institucional este sábado tras la ratificación del diputado Álvaro Ortiz Vera como presidente nacional de la colectividad.

Este cambio de mando, desarrollado durante la Junta Nacional, no solo implica una reestructuración interna -que incluye la salida de Sebastián Llantén, Óscar Osorio y Héctor Ruiz del Tribunal Supremo-, sino también un mensaje de apertura hacia el bloque progresista.

La presencia de representantes de izquierda y centroizquierda, como del Partido Comunista (PC), Frente Amplio (FA) y Partido Socialista (PS), reforzó la idea de un trabajo conjunto en la oposición.

Frente a este escenario, la timonel frenteamplista, Constanza Martínez, destacó la idea de avanzar en un "progresismo que, en toda su amplitud, desde distintas experiencias e historias, hemos ido confluyendo".

"Con la Democracia Cristiana he tenido un muy buen trabajo; el año antepasado logramos tener una lista unitaria en alcaldes, hoy tenemos un trabajo permanente en materia de oposición. Así que vengo a rendir nuestro respeto en un trabajo que reconocemos y ojalá que seguir proyectando", puntualizó.

Líderes del FA, PC y PS asistieron a la sede falangista para consolidar la articulación de la oposición. (FOTO: ATON)

En tanto, la senadora y presidenta socialista, Paulina Vodanovic, puso énfasis en la necesidad de que esta unidad tenga un impacto directo en la defensa de los derechos ciudadanos frente a las decisiones del Ejecutivo.

La parlamentaria llamó a "un trabajo permanente en aras de buscar ciertos consensos y acuerdos que funcionen de manera adecuada para la ciudadanía".

"Estamos viviendo momentos complejos con recortes presupuestarios en salud, por ejemplo, que son demasiado difíciles de explicar y asumir, (por lo que) tenemos que buscar una amplia unidad para poder convencer al Gobierno de que esto no es positivo", puntualizó Vodanovic.

Álvaro Ortiz asume la presidencia de la DC. (FOTO: ATON)

Proceso disciplinario contra Eduardo Frei

En paralelo a la asunción de las nuevas autoridades, la DC enfrenta uno de los momentos más tensos de su historia reciente debido al proceso disciplinario que involucra al expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

La anterior mesa directiva de la colectividad solicitó que se apliquen las máximas sanciones contempladas en los estatutos institucionales, producto de acciones que contravenirían las decisiones del partido.

El foco del conflicto es la reunión que el exjefe de Estado sostuvo con José Antonio Kast en momentos en que este último competía por la presidencia como representante del Partido Republicano.

El partido tramita formalmente el requerimiento de las máximas sanciones disciplinarias contra el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle. (FOTO: archivo)

La gravedad de la acusación reside en que dicho encuentro se produjo a pesar de que la junta partidaria ya había acordado el respaldo institucional a la opción de Jeannette Jara en la segunda vuelta electoral.

Este escenario pone a prueba la autonomía del Tribunal Supremo, organismo que en esta misma jornada inició la renovación de la mitad de sus integrantes. La salida de figuras como Llantén, Osorio y Ruiz marca un cambio en la composición del ente que deberá dirimir si la conducta de Frei constituye una infracción a la disciplina militante.