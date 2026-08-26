FA respalda el camino de Vodanovic y Bellolio, pero descarta que implique moderarse

La iniciativa conjunta de los alcaldes Tomás Vodanovic (FA) y Jaime Bellolio (UDI) abrió un debate en el Frente Amplio, donde es mayoritaria la disposición a construir acuerdos políticos de largo plazo, según afirmó el secretario general de la colectividad, Andrés Couble.

En El Primer Café, el dirigente valoró el diálogo generado por la propuesta, pero aclaró que alcanzar consensos con otros sectores no implica moderar las ideas ni renunciar a las transformaciones que defiende el partido.

"Ha generado diálogo dentro del partido, un diálogo que me parece que es muy rico. En general, yo veo que hay más acuerdo respecto a la idea de encontrar caminos de diálogo y de acuerdos de largo plazo", manifestó.

La propuesta de ambos alcaldes busca levantar una mirada común para proyectar Chile durante los próximos 30 años, pese a las diferencias políticas entre el Frente Amplio y la UDI.

Acuerdos sin renunciar a las convicciones

Couble explicó que las políticas de largo plazo requieren consensos amplios, especialmente cuando sus resultados pueden tardar una o más décadas en materializarse.

"Muchas de las políticas que tomemos hoy día pueden tener efecto a 10 o 15 años y efectos muy positivos, pero por no tener un efecto hoy día muchas veces no se toman", sostuvo.

En ese sentido, aseguró que "esta idea de caminar también en la búsqueda de ciertos horizontes de mayor plazo creo que es mayoritaria" al interior del Frente Amplio.

El dirigente aclaró que alcanzar consensos no implica que los partidos deban abandonar sus principios: "Cuando uno llega a acuerdo, a cada sector le toca ceder cosas y eso no quiere decir que uno renuncie a esas cosas".

La defensa de Boric frente a las críticas de Evópoli

El diputado de Evópoli Jorge Guzmán contrapuso la disposición al diálogo de Vodanovic con los planteamientos del expresidente Gabriel Boric sobre la moderación política.

El parlamentario cuestionó la posición adoptada por el exmandatario y afirmó que dentro del Frente Amplio existen "dos posiciones bien claras".

"Una de un expresidente que parece que no maduró en el cargo de presidente y hoy día desde fuera llama a mantener esta política de atrincheramiento, de una lógica de conflicto; y hay otro presidencialista dentro del mismo Frente Amplio, que es el señor Vodanovic, que llama a construir grandes acuerdos. Yo me quedo con esa posición", expresó Guzmán.

Couble rechazó que existiera una contradicción entre las posiciones de Boric y Vodanovic, y defendió que es posible promover transformaciones profundas y, al mismo tiempo, construir consensos.

"Uno, para construir acuerdos, no tiene por qué ponerse en el centro, ser moderado. Uno puede tener ideas que sean disruptivas, que sean de cambios profundos, y poner esas ideas sobre la mesa para construir acuerdos con otros", argumentó.

El secretario general agregó que conversar y alcanzar acuerdos es una necesidad de la política, pero "no tiene que ver con decir: 'Bueno, hay que ser moderado'".