Día de elecciones: descuentos por ir a votar

Este domingo se realizan las elecciones presidencial y parlamentaria en todo el territorio nacional, y además de las normas que rigen sobre el comercio, hay empresas que aprovechan la jornada para de alguna forma vincularse al foco de atención de todo un país.

Así, nacen promociones relacionadas a la votación, que pueden permitir al menos un pequeño ahorro para los electores.

Por ejemplo, Cabify, Didi y Uber, tres de las plataformas de transporte que operan en Chile, anunciaron descuentos para los viajes que se realicen este 16 de noviembre, relacionados con el acto electoral.

Cabify : usando el código VOTACABIFY en las regiones Metropolitana y de Valparaíso habrá 50% de descuento, con tope 2.500 pesos por trayecto; con un stock -no detallado- de promociones

: usando el código VOTACABIFY en las regiones Metropolitana y de Valparaíso habrá 50% de descuento, con tope 2.500 pesos por trayecto; con un stock -no detallado- de promociones Didi : con el código AVOTARCONDIDI habrá hasta 30% de descuento entre 7:00 y 19:00 horas del domingo, con tope de 900 pesos, y en ciudades seleccionadas, pero no detalladas

: con el código AVOTARCONDIDI habrá hasta 30% de descuento entre 7:00 y 19:00 horas del domingo, con tope de 900 pesos, y en ciudades seleccionadas, pero no detalladas Uber: utilizando el código ELECCIONES25 habrá 50% de descuento, con tope de 1.500 pesos, entre 6:00 y 21:00 horas para ir y volver de los centros de votación

Además de viajes, la cadena Starbucks repetirá por décima ocasión su promoción para los votantes, quienes "pueden acercarse a una tienda y solo diciendo que fueron a votar recibirán un 'Café del Día' tamaño corto".

Es, dice la empresa, "un gesto de agradecimiento. No se trata de un premio, sino de una señal de reconocimiento al compromiso cívico de cada persona".