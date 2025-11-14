Día de elecciones: descuentos por ir a votar
Puedes ahorrar en viajes y también en café.
Puedes ahorrar en viajes y también en café.
Este domingo se realizan las elecciones presidencial y parlamentaria en todo el territorio nacional, y además de las normas que rigen sobre el comercio, hay empresas que aprovechan la jornada para de alguna forma vincularse al foco de atención de todo un país.
Así, nacen promociones relacionadas a la votación, que pueden permitir al menos un pequeño ahorro para los electores.
Por ejemplo, Cabify, Didi y Uber, tres de las plataformas de transporte que operan en Chile, anunciaron descuentos para los viajes que se realicen este 16 de noviembre, relacionados con el acto electoral.
Además de viajes, la cadena Starbucks repetirá por décima ocasión su promoción para los votantes, quienes "pueden acercarse a una tienda y solo diciendo que fueron a votar recibirán un 'Café del Día' tamaño corto".
Es, dice la empresa, "un gesto de agradecimiento. No se trata de un premio, sino de una señal de reconocimiento al compromiso cívico de cada persona".