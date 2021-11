Fabiola Campillai fue electa senadora con la primera mayoría nacional

Fabiola Campillai, la mujer que quedó ciega tras recibir una bomba lacrimógena en el rostro por parte de Carabineros durante las protestas que comenzaron el 18 de octubre de 2019, fue electa este domingo para ocupar uno de los cinco escaños que tiene la Región Metropolitana en el Senado.

Aunque se presentó como independiente fuera de pacto, tras divorciarse hace unos meses de La Lista del Pueblo -que inicialmente impulsó su aspiración-, Campillai se transformó, además, en la candidata más votada en el país en las parlamentarias: con el 90,76% de mesas escrutadas a nivel nacional y el 87,52% en la capital, al cierre de esta nota, había conseguido 350.809 votos.

Comparativamente, por sí sola sumó más preferencias que pactos como Nuevo Pacto Social (176.901) y el Frente Social Cristiano (287.487) que lidera el Partido Republicano. Incluso superó al candidato presidencial Eduardo Artés, quien consiguió movilizar a 100.268 electores.

Conocido su triunfo electoral y consciente del apoyo que logró, Campillai puso condiciones de entrada para sentarse a dialogar con Gabriel Boric, abanderado presidencial de Apruebo Dignidad, quien se matriculó en la segunda vuelta con José Antonio Kast.

Descartando de plano una conversación con Kast, apuntó que "Boric tiene que comprometerse que va a haber libertad y verdad para todos nuestros presos políticos de la revuelta, debe haber justicia, reparación integral, no sólo para nosotros las víctimas y hoy sobrevivientes, sino para las familias de todos los que no están. Y garantías de no repetición".

"Así y sólo así nos sentaríamos a conversar; de otra manera, no hay apoyo", enfatizó la mujer de San Bernardo.